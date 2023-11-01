طقس متقلّب يسيطر على لبنان.. وعودة للاستقرار أواخر الاسبوع

يسيطر على لبنان طقس متقلب مع احتمال امطار رعدية محلية، فيما تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من العام ،لتعود وتنخفض قليلاً يومي الخميس والجمعة، قبل ان ترتفع من جديد يومي السبت والاحد.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الاربعاء:

١- الحرارة: بين ٢٣ و ٢٩ ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠متر

٢- الجوّ: غائم اجمالا وتتساقط امطار رعدية محلية

٣- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و ٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa

٦- الرؤية: متوسطة

٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.



الخميس: غائم جزئياً واحتمال خفيف لتساقط رذاذ او مطر خفيف محلي خاصة جبلاً والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٢ و ٢٧ ساحلا وبين ١٢ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الجمعة: قليل السحب ومستقر والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٢ و ٢٧ ساحلا وبين ١٢ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س