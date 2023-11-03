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ارتفاع بدرجات الحرارة خلال الـWeekend

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-11-03 | 01:37
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ارتفاع بدرجات الحرارة خلال الـWeekend
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ارتفاع بدرجات الحرارة خلال الـWeekend

يؤثر على لبنان مرتفع جوي، يترافق مع طقس مستقر في الايام المقبلة.

ويسيطر اليوم استقرار بدرجات الحرارة لتعود وترتفع من جديد يومي السبت والاحد. 

في تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة : بين ١٨ و ٢٧ ساحلا وبين ١٠ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠متر
- الجوّ : مشمس الى غائم جزئياً
- الرياح : شرقية ليلاً وحنوبية غربية ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٤٠ و ٨٠ ٪؜
- الضغط الجوي السطح : ١٠١٧ hpa
- الرؤية : جيدة
- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: مستقر ومشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢١ و ٢٩ ساحلا وبين ٨ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.

الاحد : مستقر ومشمس والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢١ و ٢٩ ساحلا وبين ٨ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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