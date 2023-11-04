إليكم حال الطقس...

إليكم حال الطقس...

يؤثر مرتفع جوي على لبنان بطقس مستقر كليًا اليوم وفي الأيام المقبلة مع إرتفاع بدرجات الحرارة لتعود وتنخفض الثلاثاء.

وفي التفاصيل:



السبت:

١- الحرارة: بين ١٩ و٢٩ ساحلًا وبين ٨ و٢٦ بقاعًا وبين ١٣ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر

٢- الجو: مشمس

٣- الرياح: شرقية ليلًا شمالية غربية ضعيفة نهارًا إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و٧٠٪؜

٥- الضغط الجوي السطح: ١٠١٧ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة



الأحد: مستقر ومشمس والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٩ ساحلًا وبين ٨ و٢٦ بقاعًا وبين ١٣ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س



الإثنين: مستقر ومشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٩ ساحلًا وبين ٨ و٢٦ بقاعًا وبين ١٣ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س