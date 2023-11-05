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استقرار جوي يسيطر على لبنان... متى تنخفض درجات الحرارة؟

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-11-05 | 02:17
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استقرار جوي يسيطر على لبنان... متى تنخفض درجات الحرارة؟
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استقرار جوي يسيطر على لبنان... متى تنخفض درجات الحرارة؟

يؤثر على لبنان مرتفع جوي، ليبقى الطقس مستقرا يومي الاحد والاثنين، ويترافق ذلك مع استقرار بدرجات الحرارة.

أما يوم الثلاثاء، فتسجل درجات الحرارة انخفاضا.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة: بين ١٩ و ٢٩ ساحلا وبين ٨ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر 
- الجوّ: مشمس
٣- الرياح: شرقية ليلاً شمالية غربية ضعيفة نهارا إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و ٨٠ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٧ hpa
- الرؤية: جيدة
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: مستقر ومشمس والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و ٢٩ ساحلا وبين ٨ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.

الثلاثاء: مستقر ومشمس وتتكدس السحب بعد الظهر مع تشكل الضباب والحرارة تنخفض على الشكل التالي: بين ٢٠ و ٢٦ ساحلا وبين ٨ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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