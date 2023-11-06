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مرتفع جوي يؤثر على لبنان... متى تنخفض درجات الحرارة؟

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-11-06 | 01:36
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مرتفع جوي يؤثر على لبنان... متى تنخفض درجات الحرارة؟
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مرتفع جوي يؤثر على لبنان... متى تنخفض درجات الحرارة؟

يؤثر على لبنان مرتفع جوي بطقس مستقر كليا اليوم وفي الأيام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة لتعود وتنخفض الثلاثاء. 

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة: بين ١٩ و٢٩ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر.
٢- الجوّ: مشمس
٣- الرياح: شرقية ليلاً شمالية غربية ضعيفة نهارا إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٨٠٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٧ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقس مستقر ومشمس وتتكدس السحب بعد الظهر مع تشكل الضباب ودرجات الحرارة تنخفض على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٦ درجة بقاعاً، وبين ١٥ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الأربعاء: الطقس مستقر ومشمس وتتكدس السحب بعد الظهر مع تشكل الضباب ودرجات الحرارة مستقرة على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٦ درجة ساحلا، وبين ٨ و٢٦ درجة بقاعاً، بين ١٥ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
 
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