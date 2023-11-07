الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
25
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
25
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-11-06 | 23:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
إليكم حال الطقس في لبنان...
ما زال المرتفع الجوي يؤثر على لبنان بطقس مستقر كليا هذا الأسبوع مع انخفاض بدرجات الحرارة.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة: بين ٢٠ و٢٧ درجة ساحلا، وبين ٨ و٢٧ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: مشمس وتتكدس بعض السحب في فترات بعد الظهر
٣- الرياح: شرقية ليلاً شمالية غربية ضعيفة نهارا إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٨٠ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأربعاء:
الطقس مستقر ومشمس وتتكدس بعض السحب في فترات بعد الظهر ودرجات الحرارة تنخفض على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١٣ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الخميس:
الطقس مستقر ومشمس وتتكدس بعض السحب في فترات بعد الظهر ودرجات الحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١٣ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حال الطقس
الطقس
لبنان
الحرارة
مرتفع جوي يؤثر على لبنان... متى تنخفض درجات الحرارة؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-10-15
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
2023-10-15
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس في لبنان
0
حال الطقس
2023-09-24
استقرار بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
2023-09-24
استقرار بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
0
حال الطقس
2023-09-17
استقرار نسبي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
حال الطقس
2023-09-17
استقرار نسبي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
0
حال الطقس
2023-11-06
مرتفع جوي يؤثر على لبنان... متى تنخفض درجات الحرارة؟
حال الطقس
2023-11-06
مرتفع جوي يؤثر على لبنان... متى تنخفض درجات الحرارة؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-11-06
مرتفع جوي يؤثر على لبنان... متى تنخفض درجات الحرارة؟
حال الطقس
2023-11-06
مرتفع جوي يؤثر على لبنان... متى تنخفض درجات الحرارة؟
0
حال الطقس
2023-11-05
استقرار جوي يسيطر على لبنان... متى تنخفض درجات الحرارة؟
حال الطقس
2023-11-05
استقرار جوي يسيطر على لبنان... متى تنخفض درجات الحرارة؟
0
حال الطقس
2023-11-04
إليكم حال الطقس...
حال الطقس
2023-11-04
إليكم حال الطقس...
0
حال الطقس
2023-11-03
ارتفاع بدرجات الحرارة خلال الـWeekend
حال الطقس
2023-11-03
ارتفاع بدرجات الحرارة خلال الـWeekend
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-09-08
الحرارة ستنخفض بشكل كبير... طقس متقلب
حال الطقس
2023-09-08
الحرارة ستنخفض بشكل كبير... طقس متقلب
0
منوعات
2023-11-02
بعد اختفائها لثلاثة أيام عثرت صديقتها عليها "مطعونة"... قصة نهايتها مأساوية وهذ هوية المجرم الصادمة!
منوعات
2023-11-02
بعد اختفائها لثلاثة أيام عثرت صديقتها عليها "مطعونة"... قصة نهايتها مأساوية وهذ هوية المجرم الصادمة!
0
أمن وقضاء
2023-10-05
مولوي طلب من قوى الأمن اطلاق حملة لتوقيف دراجات نارية يقودها سوريون لا يحملون الإقامة ومن محافظ بيروت إزالة ظاهرة التسول
أمن وقضاء
2023-10-05
مولوي طلب من قوى الأمن اطلاق حملة لتوقيف دراجات نارية يقودها سوريون لا يحملون الإقامة ومن محافظ بيروت إزالة ظاهرة التسول
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-05
إرتباط أهل رميش وعين إبل بأرضهم يعيد جزئياً من غادر المنطقة .. ورسالة صمود لن يمحوها الزمن
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-05
إرتباط أهل رميش وعين إبل بأرضهم يعيد جزئياً من غادر المنطقة .. ورسالة صمود لن يمحوها الزمن
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:01
غسان سلامة: هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة للحرب في غزة
أخبار دولية
15:01
غسان سلامة: هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة للحرب في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
عهد التميمي.. معتقلة لدى إسرائيل للمرة الثانية
تقارير نشرة الاخبار
13:56
عهد التميمي.. معتقلة لدى إسرائيل للمرة الثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
هيني سرور.. مخرجة يهودية لبنانية تناضل من أجل القضية الفلسطينية والعربية
تقارير نشرة الاخبار
13:52
هيني سرور.. مخرجة يهودية لبنانية تناضل من أجل القضية الفلسطينية والعربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اسرائيل تتوغل في غزة رغم مصرع جنودها بقذائف الياسين
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اسرائيل تتوغل في غزة رغم مصرع جنودها بقذائف الياسين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
فيرشتابن يواصل الهيمنة وتعزيز الارقام القياسية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
فيرشتابن يواصل الهيمنة وتعزيز الارقام القياسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين العرب واسرائيل وانتخابات 2024... الولايات المتحدة في مأزق
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين العرب واسرائيل وانتخابات 2024... الولايات المتحدة في مأزق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
العراق يرسل رسالة اميركية الى ايران .. فما هي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
العراق يرسل رسالة اميركية الى ايران .. فما هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
معادلة مدني في مقابل مدني في ميزان الحزب وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
معادلة مدني في مقابل مدني في ميزان الحزب وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
العودة إلى فلسطين قرار وليست خيارًا... خاصة لفلسطيني الـ٤٨
تقارير نشرة الاخبار
13:35
العودة إلى فلسطين قرار وليست خيارًا... خاصة لفلسطيني الـ٤٨
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:54
ما هو مرض فادي إبراهيم؟.. نقابة الممثلين تجيب وتكشف تفاصيل حالته الصحيّة
فنّ
04:54
ما هو مرض فادي إبراهيم؟.. نقابة الممثلين تجيب وتكشف تفاصيل حالته الصحيّة
2
منوعات
15:12
وقف أولادها خلف الباب وشاهدوا ما كانت تفعل في غرفة النوم مع زوجها.... "أعتقد أنهم أصيبوا بصدمة نفسية"!
منوعات
15:12
وقف أولادها خلف الباب وشاهدوا ما كانت تفعل في غرفة النوم مع زوجها.... "أعتقد أنهم أصيبوا بصدمة نفسية"!
3
منوعات
04:55
"احذروا من التوقيت الشتوي"...اليكم ما قاله الخبراء!
منوعات
04:55
"احذروا من التوقيت الشتوي"...اليكم ما قاله الخبراء!
4
أخبار دولية
13:22
القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة على أهداف للعدو الاسرائيلي في الأراضي المحتلة
أخبار دولية
13:22
القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة على أهداف للعدو الاسرائيلي في الأراضي المحتلة
5
أخبار لبنان
08:23
طيران "الشرق الأوسط": تسيير رحلات اضافية صباحية الى الرياض وجدة في السعودية
أخبار لبنان
08:23
طيران "الشرق الأوسط": تسيير رحلات اضافية صباحية الى الرياض وجدة في السعودية
6
منوعات
10:16
جرّتها على الأرض وسحبتها من شعرها... مراهقة تتعرض للضرب على يد امرأة في مطعم شهير! (صور)
منوعات
10:16
جرّتها على الأرض وسحبتها من شعرها... مراهقة تتعرض للضرب على يد امرأة في مطعم شهير! (صور)
7
خبر عاجل
10:07
كتائب القسام - لبنان تتبنى قصف نهاريا وجنوب حيفا بـ16 صاروخا ردا على المجازر الاسرائيلية في قطاع غزة
خبر عاجل
10:07
كتائب القسام - لبنان تتبنى قصف نهاريا وجنوب حيفا بـ16 صاروخا ردا على المجازر الاسرائيلية في قطاع غزة
8
فنّ
04:30
قبلة رومانسيّة بين هبة طوجي وإبراهيم معلوف... مثل "عصافير الحب" (صورة)
فنّ
04:30
قبلة رومانسيّة بين هبة طوجي وإبراهيم معلوف... مثل "عصافير الحب" (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More