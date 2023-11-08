طقس مستقر ليتحول إلى متقلب الأحد... إليكم تفاصيل الطقس

يسيطر طقس مستقر كليًا على لبنان لهذا الاسبوع، مع انخفاض في درجات الحرارة ويتحول إلى متقلب مع بعض الأمطار المحلية، يوم الاحد.



ويؤثر مرتفع جوي على البلاد.



إليكم تفاصيل طقس اليوم والأيّام المقبلة:



الأربعاء:

١- الحرارة: بين ٢٠ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٦ بقاعًا وبين ١٤ و ٢٠ على ال ١٠٠٠متر

٢- الجوّ: مشمس

٣- الرياح: شرقية ليلًا شمالية غربية ضعيفة نهارًا إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و ٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٩ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة



الخميس:

مستقر ومشمس إلى غائم جزئيًا والحرارة تنخفض على الشكل التالي: بين ١٨ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٦ بقاعًا وبين ١٣ و ٢٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلًا غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الجمعة:

مستقر ومشمس إلى غائم جزئيًا والحرارة مستقرة نسبيًا على الشكل التالي: بين ١٨ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٦ بقاعًا وبين ١٣ و ١٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلًا غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س