طقس مستقر مستمر لغاية السبت... هذا ما في تفاصيل الطقس

يسيطر على لبنان طقس مستقر كليًّا ويستمر لغاية السبت مع استقرار في درجات الحرارة.



وترتفع مجدّدًا السبت، فيما يتحول الطقس المتقلب مع بعض الأمطار المحلية الاحد.



وما زال مرتفع جوي يؤثّر على طقس البلاد.



هذا ما في تفاصيل طقس اليوم والأيّام المقبلة:



الخميس

١- الحرارة: بين ٢٠ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٦ بقاعًا وبين ١٤ و ٢٢ على ال ١٠٠٠متر

٢- الجوّ: مشمس الى غائم جزئيًّا

٣- الرياح: شرقية ليلًا شمالية غربية ضعيفة نهارًا إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و ٧٥ ٪؜

٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٩ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.



الجمعة:

مستقر ومشمس إلى غائم جزئيًّا والحرارة مستقرة نسبيًّا على الشكل التالي: بين ١٨ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٦ بقاعًا وبين ١٣ و ٢٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلًا غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



السبت:

مستقر غائم جزئيًّا بسحب عالية والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و ٢٨ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٦ بقاعًا وبين ١٣ و ٢٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلًا غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س