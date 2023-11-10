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طقس مستقر يستمر للسبت... ماذا في التفاصيل؟

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-11-10 | 00:10
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طقس مستقر يستمر للسبت... ماذا في التفاصيل؟
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طقس مستقر يستمر للسبت... ماذا في التفاصيل؟

يستمر طقس لبنان مستقراً ، وترتفع درجات الحرارة السبت، فيما يتحول الطقس الى متقلب مع احتمال بعض الأمطار المحلية يومي الأحد والإثنين.


و في تفاصيل طقس اليوم و الايام المقبلة :

الجمعة:
١- الحرارة: بين ١٨ و ٢٥ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٦ بقاعًا وبين ١٢ و ٢٢ على ال ١٠٠٠متر 
٢- الجوّ: مشمس إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب
٣- الرياح: شرقية ليلاً شمالية غربية ضعيفة نهارًا إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و ٧٥ ٪؜
٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٨ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

السبت:
مستقر غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و ٢٨ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٦ بقاعًا وبين ١٤ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلًا شمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الأحد:
 
غائم مع احتمال أمطار رعدية محلية والحرارة ترتفع خصوصًأ جنوبًا وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٦ بقاعًا وبين ١٤ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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