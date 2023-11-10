طقس مستقر يستمر للسبت... ماذا في التفاصيل؟

يستمر طقس لبنان مستقراً ، وترتفع درجات الحرارة السبت، فيما يتحول الطقس الى متقلب مع احتمال بعض الأمطار المحلية يومي الأحد والإثنين.





و في تفاصيل طقس اليوم و الايام المقبلة :



الجمعة:

١- الحرارة: بين ١٨ و ٢٥ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٦ بقاعًا وبين ١٢ و ٢٢ على ال ١٠٠٠متر

٢- الجوّ: مشمس إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب

٣- الرياح: شرقية ليلاً شمالية غربية ضعيفة نهارًا إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و ٧٥ ٪؜

٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٨ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.



السبت:

مستقر غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و ٢٨ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٦ بقاعًا وبين ١٤ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلًا شمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الأحد:

غائم مع احتمال أمطار رعدية محلية والحرارة ترتفع خصوصًأ جنوبًا وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٦ بقاعًا وبين ١٤ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س