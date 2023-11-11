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كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
حال الطقس
2023-11-11 | 01:48
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كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
لا يزال يؤثر مرتفع جوي على لبنان بطقس مستقر كليا ويستمر اليوم السبت مع ارتفاع بدرجات الحرارة فيما يتحول الطقس الى متقلب مع احتمال بعض الامطار المحلية يومي الاحد والاثنين منخفض جوي سريع يوم الثلاثاء.
تفاصيل طقس اليوم السبت
:
١- الحرارة: بين ٢٠ و٢٨ ساحلا وبين ٨ و٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و٢٣ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: ومشمس الى غائم جزئيا بسحب عالية
٣- الرياح: شرقية ليلاً شمالية غربية ضعيفة نهارا إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً بين ٤٠ و٧٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.
طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي
:
-
الاحد
: غائم مع تشكل ضباب واحتمال امطار رعدية محلية والحرارة ترتفع خصوصاً جنوباً وتتراوح بين ٢٠ و٢٨ ساحلا وبين ٨ و٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و٢٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية شرقية نهارا معتدلة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
-
الاثنين
: غائم مع تشكل ضباب واحتمال امطار رعدية محلية خصوصاً جبلاً والحرارة تنخفض خصوصاً جنوباً وتتراوح بين ٢٠ و٢٧ ساحلا وبين ٨ و٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.
*
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