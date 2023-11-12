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الطقس يتحول الى متقلب... إليكم التفاصيل

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-11-12 | 01:22
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الطقس يتحول الى متقلب... إليكم التفاصيل
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الطقس يتحول الى متقلب... إليكم التفاصيل

إليكم حال الطقس في لبنان

يتحول الطقس اليوم وغدا الى متقلب مع احتمال تساقط بعض الأمطار المحلية غير الشاملة.

أما يوم الثلاثاء، فسيتمركز منخفض جوي فوق قبرص حيث يتحول الطقس الى غير مستقر وممطر بغزارة أحيانا مع برق ورعد وثلوج على الجبال الشاهقة (٢٧٠٠ متر). ويذكر أن هذا المنخفض سريع الحركة وينكفئ جزئياً يوم الأربعاء، فيما الطقس يستمر متقلبا مع احتمال تساقط أمطار محلية لغاية الخميس المقبل.

وفي المدى البعيد، هناك احتمال أن يؤثر على لبنان منخفض جوي آخر عالي الفعالية وبارد يوم الأحد المقبل ١٩ تشرين الثاني.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة: بين ٢٠ و٢٨ درجة ساحلا، وبين ٨ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠متر
٢- الجو: غائم جزئيا الى غائم مع احتمال أمطار محلية غير شاملة خصوصا جبلاً وشرقاً
٣- الرياح: شرقية ليلاً جنوبية شرقية نهارا نشطة أحياناً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٨٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٧ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء على الجبال بسبب الضباب
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

الإثنين: الطقس متقلب وغائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال أمطار محلية غير شاملة خصوصا على الجبال. درجات الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٧ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية نهارا وضعيفة اجمالا وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.

الثلاثاء: الطقس غير مستقر وغائم مع تشكل ضباب وتساقط أمطار رعدية تكون غزيرة في بعض المناطق وتشكل السيول فيما تتساقط الثلوج على الجبال العالية (٢٧٠٠ متر). درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير وتتراوح على الشكل التالي: بين  ١٧ و٢٤ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٠ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
 
 
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