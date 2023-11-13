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طقس متقلب... واحتمال تساقط أمطار محلية

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-11-13 | 00:02
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طقس متقلب... واحتمال تساقط أمطار محلية
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طقس متقلب... واحتمال تساقط أمطار محلية

إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...

يستمر الطقس متقلب اليوم مع احتمال تساقط بعض الأمطار المحلية غير الشاملة، فيما سيتمركز منخفض جوي غدا الثلاثاء فوق قبرص ويتحول معه الطقس الى غير مستقر وممطر بغزارة أحيانا مع برق ورعد وثلوج على الجبال الشاهقة (٢٧٠٠ متر).

يذكر أن هذا المنخفض سريع الحركة وينكفئ جزئياً بعد غد الأربعاء، فيما الطقس يستمرّ متقلبا مع احتمال تساقط أمطار محلية لغاية يوم السبت المقبل. 

من جهة أخرى، هناك احتمال أن يؤثر على لبنان منخفض جوي آخر عالي الفعالية وبارد يوم الأحد المقبل ١٩ تشرين الثاني.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة: بين ٢٠ و٢٨ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٢ على الـ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: غائم جزئيا الى غائم مع احتمال أمطار محلية غير شاملة خصوصا جبلاً وشرقاً
٣- الرياح: شرقية ليلاً شمالية نهارا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٨٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء جبلا بسبب الضباب
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقس غير مستقر غائم مع تشكل ضباب وتتساقط أمطار رعدية تكون غزيرة في بعض المناطق وتتشكل السيول فيما تتساقط الثلوج على الجبال العالية (٢٧٠٠ متر). درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير وتتراوح على الشكل التالي: بين  ١٧ و٢٤ درجة ساحلا، وبين ٨ و٢٠ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح ليلاً جنوبية غربية تنشط أحيانا وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س.

الأربعاء: الطقس متقلب غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال تساقط أمطار محلية غير شاملة خصوصا جبلاً. درجات الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي: بين  ١٧ و٢٤ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٠ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.
 
 
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