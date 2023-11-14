الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
24
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
24
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الطقس ممطر... وانخفاض بدرجات الحرارة
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-11-13 | 23:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الطقس ممطر... وانخفاض بدرجات الحرارة
إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...
يتمركز منخفض جوي رطب فوق قبرص ويتحول معه الطقس اليوم الى غير مستقر مع انخفاض بدرجات الحرارة وتتساقط الأمطار بغزارة أحيانا مع برق ورعد وثلوج على الجبال الشاهقة (٢٧٠٠ متر).
يذكر أن هذا المنخفض سريع الحركة ينكفئ جزئياً غدا الأربعاء، فيما يستمر الطقس متقلبا مع احتمال تساقط أمطار محلية لغاية يوم السبت المقبل.
من جهة أخرى، هناك احتمال أن يؤثر على لبنان منخفض جوي آخر عالي الفعالية وبارد يوم الأحد المقبل ١٩ تشرين الثاني.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة: بين ١٧ و٢٤ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٠ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجوّ: غير مستقر وغائم مع تشكل ضباب وتساقط أمطار رعدية تكون غزيرة في بعض المناطق وتشكل السيول فيما تتساقط الثلوج على الجبال العالية (٢٧٠٠ متر)
٣- الرياح: جنوبية غربية تنشط أحياناً وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية: سيئة خصوصا على الجبال بسبب الضباب
٧- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأربعاء:
الطقس متقلب وغائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال تساقط أمطار محلية غير شاملة خصوصا على الجبال. درجات الحرارة مستقرة تنخفض قليلاً وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٣ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٠ درجة بقاعاً وبين ١٢ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شرقية ليلاً، شمالية نهارا، ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.
الخميس:
الطقس متقلب وغائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال تساقط أمطار محلية غير شاملة خصوصا على الجبال. درجات الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٣ درجة ساحلا، وبين ٨ و٢٠ درجة بقاعاً وبين ١٢ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً، جنوبية غربية نهارا، ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حال الطقس
طقس
أمطار
الحرارة
طقس متقلب... واحتمال تساقط أمطار محلية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-10-15
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
2023-10-15
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس في لبنان
0
حال الطقس
2023-10-12
طقس الـWeekend: أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة... هل تتساقط الثلوج؟
حال الطقس
2023-10-12
طقس الـWeekend: أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة... هل تتساقط الثلوج؟
0
حال الطقس
2023-09-10
انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوقّعة... متى يستقر الطقس؟
حال الطقس
2023-09-10
انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوقّعة... متى يستقر الطقس؟
0
حال الطقس
2023-11-13
طقس متقلب... واحتمال تساقط أمطار محلية
حال الطقس
2023-11-13
طقس متقلب... واحتمال تساقط أمطار محلية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-11-13
طقس متقلب... واحتمال تساقط أمطار محلية
حال الطقس
2023-11-13
طقس متقلب... واحتمال تساقط أمطار محلية
0
حال الطقس
2023-11-12
الطقس يتحول الى متقلب... إليكم التفاصيل
حال الطقس
2023-11-12
الطقس يتحول الى متقلب... إليكم التفاصيل
0
حال الطقس
2023-11-11
كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
حال الطقس
2023-11-11
كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
0
حال الطقس
2023-11-10
طقس مستقر يستمر للسبت... ماذا في التفاصيل؟
حال الطقس
2023-11-10
طقس مستقر يستمر للسبت... ماذا في التفاصيل؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:17
سرايا القدس: قصفنا موقع العين الثالثة في غلاف غزة برشقة صاروخية
آخر الأخبار
02:17
سرايا القدس: قصفنا موقع العين الثالثة في غلاف غزة برشقة صاروخية
0
منوعات
2023-08-05
تلقت مكالمات جنسية غامضة... طاردها لمدة 15 عاماً وعندما اكتشفت هويته تعرضت لصدمة حياتها!
منوعات
2023-08-05
تلقت مكالمات جنسية غامضة... طاردها لمدة 15 عاماً وعندما اكتشفت هويته تعرضت لصدمة حياتها!
0
أخبار لبنان
04:29
إرجاء جلسة مجلس الوزراء لعدم اكتمال النصاب ولقاء تشاوري بين ميقاتي والوزراء الحاضرين
أخبار لبنان
04:29
إرجاء جلسة مجلس الوزراء لعدم اكتمال النصاب ولقاء تشاوري بين ميقاتي والوزراء الحاضرين
0
فنّ
2023-11-02
بعد غياب عن الأضواء استمر 4 سنوات... سيلين ديون تحضر مباراة هوكي: لن تصدقوا كيف بدت! (فيديو)
فنّ
2023-11-02
بعد غياب عن الأضواء استمر 4 سنوات... سيلين ديون تحضر مباراة هوكي: لن تصدقوا كيف بدت! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
17:05
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو عن نفق عثر عليه تحت مستشفى الرنتيسي يصل إلى مدرسة في غزة
تقارير نشرة الاخبار
17:05
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو عن نفق عثر عليه تحت مستشفى الرنتيسي يصل إلى مدرسة في غزة
0
أخبار دولية
17:02
حماس أعلنت تنفيذها عملية قنص لجنديين إسرائيليين في قطاع غزة
أخبار دولية
17:02
حماس أعلنت تنفيذها عملية قنص لجنديين إسرائيليين في قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:59
"القسام" نشرت رسالة لأسيرة مجندة قتلت إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
16:59
"القسام" نشرت رسالة لأسيرة مجندة قتلت إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:58
أبو عبيدة: جهود من الوسطاء القطريين كانت تعمل للإفراج عن أسرى إسرائيليين
تقارير نشرة الاخبار
16:58
أبو عبيدة: جهود من الوسطاء القطريين كانت تعمل للإفراج عن أسرى إسرائيليين
0
رياضة
13:51
جولة بالرياضة الدولية
رياضة
13:51
جولة بالرياضة الدولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
موسم الفطر في لبنان إنطلق... فهل تعرفون الفطر البري الصالح من السام؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
موسم الفطر في لبنان إنطلق... فهل تعرفون الفطر البري الصالح من السام؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مربو النحل يقطفون موسمهم تحت القصف وعسل الجنوب يفتش عن سوق خارجي
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مربو النحل يقطفون موسمهم تحت القصف وعسل الجنوب يفتش عن سوق خارجي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيول أويل مجاني من سونطراك مقابل سحب دعوى ضدها
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيول أويل مجاني من سونطراك مقابل سحب دعوى ضدها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جبهة غزة مشتعلة ولكن ماذا عن جبهة لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جبهة غزة مشتعلة ولكن ماذا عن جبهة لبنان؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:37
غانتس: أقول لأعدائنا من الجنوب والشمال جاء يومكم
خبر عاجل
10:37
غانتس: أقول لأعدائنا من الجنوب والشمال جاء يومكم
2
خبر عاجل
02:04
انخفاض بأسعار المحروقات...
خبر عاجل
02:04
انخفاض بأسعار المحروقات...
3
خبر عاجل
07:08
غارة اسرائيلية على منزل في عيناتا ادت الى استشهاد شخص وجرح آخر من المدنيين صودف مرورهما بسياراتهما لحظة وقوع الغارة
خبر عاجل
07:08
غارة اسرائيلية على منزل في عيناتا ادت الى استشهاد شخص وجرح آخر من المدنيين صودف مرورهما بسياراتهما لحظة وقوع الغارة
4
خبر عاجل
01:31
اثر الأمطار الغزيرة... تجمّع للمياه على عدد من الطرقات اللبنانية
خبر عاجل
01:31
اثر الأمطار الغزيرة... تجمّع للمياه على عدد من الطرقات اللبنانية
5
تقارير نشرة الاخبار
17:05
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو عن نفق عثر عليه تحت مستشفى الرنتيسي يصل إلى مدرسة في غزة
تقارير نشرة الاخبار
17:05
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو عن نفق عثر عليه تحت مستشفى الرنتيسي يصل إلى مدرسة في غزة
6
خبر عاجل
01:44
التحكم المروري: عدد من الجرحى نتيجة تدهور باص لنقل الطلاب على طريق عام باتوليه قضاء صور
خبر عاجل
01:44
التحكم المروري: عدد من الجرحى نتيجة تدهور باص لنقل الطلاب على طريق عام باتوليه قضاء صور
7
منوعات
16:04
ضبطت زوجها يخونها... مع والدتها: إليكم القصة الغريبة!
منوعات
16:04
ضبطت زوجها يخونها... مع والدتها: إليكم القصة الغريبة!
8
تقارير نشرة الاخبار
13:29
العماد جوزف عون باقٍ على رأس المؤسسة العسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
العماد جوزف عون باقٍ على رأس المؤسسة العسكرية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More