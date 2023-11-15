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ماذا في تفاصيل طقس اليوم والايّام المقبلة؟

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-11-15 | 00:17
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ماذا في تفاصيل طقس اليوم والايّام المقبلة؟
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ماذا في تفاصيل طقس اليوم والايّام المقبلة؟

يسيطر طقس رطب ومتقلّب، لغاية السبت المقبل، مع احتمال خفيف لتساقط الأمطار، اليوم والخميس.

ويرتفع احتمال الأمطار يومي الجمعة والسبت.

ويظهر على لبنان منخفض جويّ عاصف وبارد، الأحد والإثنين. ويحمل معه رياحًا قوية وانخفاضًا، في درجات الحرارة وتساقطًا لأمطار غزيرة ولثلوج تحت عتبت الـ ٢٠٠٠متر، بقليل.

إليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الأربعاء:
١- الحرارة: بين  ١٦ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٠ بقاعًا وبين ١٢ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: متقلب غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال خفيف امطار محلية 
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٥كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٥ hpa
٦- الرؤية: جيدة 
٧- حال البحار: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

الخميس:
غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لأمطار محلية والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح على الشكل التالي: بين  ١٦ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٠ بقاعًا وبين ١٢ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س.

الجمعة:
غائم إجمالًا مع تشكّل ضباب وتساقط أمطار محلية والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح على الشكل التالي: بين  ١٦ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٠ بقاعًا وبين ١٢ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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