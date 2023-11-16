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طقس رطب ومتقلب واحتمال خفيف لتساقط الأمطار... ماذا في تفاصيل الطقس؟

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-11-16 | 01:23
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طقس رطب ومتقلب واحتمال خفيف لتساقط الأمطار... ماذا في تفاصيل الطقس؟
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طقس رطب ومتقلب واحتمال خفيف لتساقط الأمطار... ماذا في تفاصيل الطقس؟

يسيطر طقس رطب ومتقلب على لبنان، اليوم ولغاية السبت المقبل، مع احتمال خفيف لتساقط أمطار محلية، اليوم.

ويرتفع احتمال الأمطار، يومي الجمعة والسبت. 

ويظهر منخفض جويّ عاصف وبارد على لبنان، الأحد ويستمر حتى الإثنين بأقلّ حدة، قبل أن ينكفئ، الثلاثاء المقبل. 

ويحمل معه هذا المنخفض رياحًا قوية تلامس ٩٠كم/ س مع تساقط ثلوج تحت عتبة الـ ٢٠٠٠متر بقليل، بين مساء الأحد والإثنين.

إليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الخميس:
١- الحرارة: بين  ١٦ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٠ بقاعًا وبين ١٢ و ١٨ على الـ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: متقلب غائم جزئيًا مع تشكل واحتمال خفيف لتساقط رذاذ او امطار محلية 
٣- الرياح: جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٨ hpa
٦- الرؤية:  جيدة 
٧- حال البحار: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

الجمعة:
غائم إجمالًا مع تشكل ضباب وتتساقط امطار محلية والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح على الشكل التالي: بين  ١٦ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٠ بقاعًا وبين ١٢ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

السبت:
غائم إجمالًا مع تشكل ضباب وتتساقط امطار محلية والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح على الشكل التالي: بين  ١٦ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٠ بقاعًا وبين ١٢ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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