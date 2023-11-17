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ماذا في تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة؟

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-11-16 | 23:49
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ماذا في تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة؟
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ماذا في تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة؟

يسيطر طقس رطب ومتقلب على لبنان، اليوم والسبت مع إحتمال تساقط أمطار محلية ومع استقرار في درجات الحرارة. 

يظهر منخفض جويّ عاصف وبارد على البلاد، الأحد ويستمر، حتى الإثنين، لكن بحدّة أقل.

يحمل معه هذا المنخفض رياحًا قوية تلامس ٨٠كم/س وانخفاضًا في درجات الحرارة وأمطارًا غزيرة.

وتتساقط الثلوج تحت عتبة الـ ٢٠٠٠متر بقليل، بين مساء الأحد وصباح الإثنين.

إليكم تفاصيل طقس اليوم والأيّام المقبلة:

الجمعة:
١- الحرارة: بين  ١٦ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٠ بقاعًا وبين ١٢ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: متقلب غائم إجمالًا مع تشكل ضباب وتتساقط أمطار محلية 
٣- الرياح: جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٨ hpa
٦- الرؤية: متوسطة تسوء جبلًا 
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

السبت:
غائم إجمالًا مع تشكل ضباب وتتساقط امطار محلية والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح على الشكل التالي: بين  ١٦ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٠ بقاعًا وبين ١٢ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.

الأحد:
يتحول الطقس إلى غير مستقر وممطر بغزارة (غزيرة جدًا أحيانًا) مع تشكل السيول وبرق ورعد فيما تتساقط الثلوج على الجبال العالية صباحًا ٢٤٠٠متر وتتدني تدريجيًا لتطال ١٨٠٠متر ليلًا والحرارة تنخفض نسبيًا وتتراوح على الشكل التالي: بين  ١٥ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٦ بقاعًا وبين ٨ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية إجمالًا وسرعتها بين ٣٠ و ٨٠كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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