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لبنان على موعد مع منخفض جوي: أمطار غزيرة وسيول!

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-11-18 | 01:09
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لبنان على موعد مع منخفض جوي: أمطار غزيرة وسيول!
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لبنان على موعد مع منخفض جوي: أمطار غزيرة وسيول!

منخفض جوي عاصف وبارد يضرب لبنان فجر الأحد

يؤثر على لبنان اليوم، طقس رطب ومتقلب مع تساقط أمطار محلية واستقرار بدرجات الحرارة. 

في المقابل، سوف يضرب لبنان منخفض جوي عاصف وبارد فجر غد الأحد ويستمر حتى الاثنين بأقل حدة قبل أن ينكفئ الثلاثاء المقبل. 

هذا المنخفض يحمل معه رياحا قوية تلامس الـ٨٠ كم/س، فيما تنخفض درجات الحرارة وتتساقط الأمطار الغزيرة وتتشكل السيول. كذلك، تتساقط الثلوج تحت عتبة الـ٢٠٠٠ متر بين مساء الأحد والاثنين. 

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة: بين  ١٦ و٢٣ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٠ درجة بقاعاً وبين ١٢ و١٨ درجة على الـ ١٠٠٠ متر
٢- الجوّ: متقلب وغائم اجمالاً مع تشكل ضباب وتتساقط أمطار محلية 
٣- الرياح: جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٨٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa
٦- الرؤية: متوسطة تسوء على الجبال 
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: الطقس يتحول فجرا الى عاصف وممطر بغزارة مع تشكل السيول وبرق ورعد شديد أحياناً فيما تتساقط الثلوج على الجبال العالية صباحاً (٢٥٠٠ متر) وتتدنى تدريجيا لتطال ١٧٠٠~١٨٠٠م ليلاً. درجات الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين  ١٤ و٢٠ درجة ساحلا، وبين ٦ و١٦ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية اجمالا وسرعتها بين ٣٠ و٨٠ كم/س.

الاثنين: طقس غير مستقر وممطر بغزارة فجراً مع تشكل السيول وبرق ورعد لكن حدة الأمطار تخف نهاراً، فيما تتساقط الثلوج صباحاً على الجبال ١٧٠٠~١٨٠٠م. درجات الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين  ١٤ و١٩ درجة ساحلا، بين ٥ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية اجمالا وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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