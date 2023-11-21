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المنخفض الجويّ انكفأ...وارتفاع تدريجيّ بدرجات الحرارة
حال الطقس
2023-11-21 | 03:11
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المنخفض الجويّ انكفأ...وارتفاع تدريجيّ بدرجات الحرارة
انكفأ المنخفض الجويّ اليوم وعاد الاستقرار الى الاجواء، مع ارتفاع تدريجيّ بدرجات الحرارة.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
-الثلاثاء:
١- الحرارة: بين ١٤ و ٢١ ساحلا وبين ٦ و ١٧ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: الجو مشمس الى غائم جزئياً
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٨٠ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.
-الاربعاء: طقس مستقر ومشمس يتخلله سحب عالية والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : بين ١٦ و ٢٥ ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٧ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
-الخميس: طقس مستقر ومشمس والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : بين ١٦ و ٢٥ ساحلا وبين ٦ و ١٩ بقاعاً وبين ٧ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
*
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