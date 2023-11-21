المنخفض الجويّ انكفأ...وارتفاع تدريجيّ بدرجات الحرارة

انكفأ المنخفض الجويّ اليوم وعاد الاستقرار الى الاجواء، مع ارتفاع تدريجيّ بدرجات الحرارة.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



-الثلاثاء:

١- الحرارة: بين ١٤ و ٢١ ساحلا وبين ٦ و ١٧ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر

٢- الجوّ: الجو مشمس الى غائم جزئياً

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.



-الاربعاء: طقس مستقر ومشمس يتخلله سحب عالية والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : بين ١٦ و ٢٥ ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٧ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س



-الخميس: طقس مستقر ومشمس والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : بين ١٦ و ٢٥ ساحلا وبين ٦ و ١٩ بقاعاً وبين ٧ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س