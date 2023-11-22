طقس مستقر وارتفاع في درجات الحرارة حتى السبت... ماذا في تفاصيل الطقس؟

يسيطر على لبنان، طقس مستقر كليًا وترتفع درجات الحرارة، حتى السبت.



وتشهد البلاد منخفضًا جويًّا ممطرًا، منذ الأحد ويستمر لغاية صباح الثلاثاء.



وفي التفاصيل:



الأربعاء:

١- الحرارة: بين ١٦ و ٢٤ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٩ بقاعًا وبين ٩ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر

٢- الجوّ: الجو غائم جزئياً بسحب عالية

٣- الرياح: شرقية ليلًا تتحول شمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و ٧٠ ٪؜

٥- الضغط الجويّ السطحي: ١٠١٩ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.



الخميس:

طقس مستقر فيما الجو يكون مشمسًا والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و ٢٥ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٩ بقاعًا وبين ٩ و ١٨ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلًا تتحول شمالية غربية ضعيفة إجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.



الجمعة:

طقس مستقر فيما الجو يكون مشمسًا والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و ٢٥ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٩ بقاعًا وبين ٩ و ١٨ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلًا تتحول شمالية غربية ضعيفة إجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.