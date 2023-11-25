الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
منخفض جويّ في اتجاهه نحو لبنان..أمطار وثلوج وتدنٍ في درجات الحرارة
حال الطقس
2023-11-25 | 01:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
منخفض جويّ في اتجاهه نحو لبنان..أمطار وثلوج وتدنٍ في درجات الحرارة
يسيطر على لبنان طقس مستقر اليوم السبت ويبقى حتى ساعات المساء، يليه منخفض جوي ممطر يتمركز فوق البحر الاسود وبقيم متدنية جدًا ٩٩٦ hpa.
ويبدأ المنخفض بالتأثير على لبنان صباح غد الاحد من خلال رياح قوية حتى قبل ظهر يوم الثلاثاء مع امطار رعدية التي تصبح غزيرة بين ليل الاحد وصباح الاثنين مع تدنٍ كبير بدرجات الحرارة الاثنين، وتتساقط الثلوج على الـ ١٤٠٠ ~ ١٥٠٠ متر بشكل خفيف.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
-السبت:
١- الحرارة: بين ١٦ و ٢٤ ساحلا وبين ٦ و ١٩ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على الـ ١٠٠٠ متر
٢- الجوّ: غائم بسحب عالية ومتوسطة
٣- الرياح: شرقية ليلاً تتحول شمالية غربية نهاراً ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و ٧٠ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa
٦- الرؤية : جيدة
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.
-الاحد:
غير مستقر حيث الرياح تصبح قوية خاصة شمالا وجبلاً وتتساقط أمطار تكون خفيفة ومحلية غير شاملة اجمالاً خلال النهار تشتد ليلاً مع تساقط الثلوج على الجبال الشاهقة + ٢٥٠٠ متر والحرارة تنخفض بشكل محدود وتتراوح على الشكل التالي : بين ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ٦ و ١٩ بقاعاً وبين ٩ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح تتحول جنوبية غربية قوية جدا وسرعتها بين ٤٠ و ٩٠كم/س
-الاثنين:
غير مستقر مع الرياح قوية خاصة شمالا وجبلاً وتتساقط أمطار تكون غزيرة فجرا وصباحاً وتتحول خفيفة ومحلية ومتقطعة نهاراً فيما تتساقط الثلوج على ١٨٠٠متر قبل الظهر وتتدنى تدريجياً لتطال ١٥٠٠متر مساء لكنها تكون خفيفة والحرارة تنخفض بشكل ملحوظ وتتراوح على الشكل التالي : بين ١٣ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٤ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و ٧٠كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
اتجاهه
لبنان..أمطار
وثلوج
وتدنٍ
درجات
الحرارة
لبنان على موعد مع منخفض جوي... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-11-21
المنخفض الجويّ انكفأ...وارتفاع تدريجيّ بدرجات الحرارة
أخبار لبنان
2023-11-21
المنخفض الجويّ انكفأ...وارتفاع تدريجيّ بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2023-10-15
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
2023-10-15
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس في لبنان
0
حال الطقس
2023-09-30
منخفض جوي يؤثر على لبنان... وانخفاض بدرجات الحرارة!
حال الطقس
2023-09-30
منخفض جوي يؤثر على لبنان... وانخفاض بدرجات الحرارة!
0
حال الطقس
2023-11-18
لبنان على موعد مع منخفض جوي: أمطار غزيرة وسيول!
حال الطقس
2023-11-18
لبنان على موعد مع منخفض جوي: أمطار غزيرة وسيول!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-11-24
لبنان على موعد مع منخفض جوي... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
حال الطقس
2023-11-24
لبنان على موعد مع منخفض جوي... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
0
حال الطقس
2023-11-23
تفاصيل طقس لبنان لليوم والأيام المقبلة
حال الطقس
2023-11-23
تفاصيل طقس لبنان لليوم والأيام المقبلة
0
حال الطقس
2023-11-22
طقس مستقر وارتفاع في درجات الحرارة حتى السبت... ماذا في تفاصيل الطقس؟
حال الطقس
2023-11-22
طقس مستقر وارتفاع في درجات الحرارة حتى السبت... ماذا في تفاصيل الطقس؟
0
أخبار لبنان
2023-11-21
المنخفض الجويّ انكفأ...وارتفاع تدريجيّ بدرجات الحرارة
أخبار لبنان
2023-11-21
المنخفض الجويّ انكفأ...وارتفاع تدريجيّ بدرجات الحرارة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-22
أرادت قضاء حاجتها لكن المضيفة منعتها... فأنزلت سروالها في ممر الطائرة! (فيديو)
منوعات
2023-11-22
أرادت قضاء حاجتها لكن المضيفة منعتها... فأنزلت سروالها في ممر الطائرة! (فيديو)
0
آخر الأخبار
04:44
أ.ف.ب نقلا عن مسؤول عسكري أميركي: سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تتعرض لهجوم يشتبه بأنه بمسيّرة إيرانية
آخر الأخبار
04:44
أ.ف.ب نقلا عن مسؤول عسكري أميركي: سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تتعرض لهجوم يشتبه بأنه بمسيّرة إيرانية
0
أمن وقضاء
2023-11-24
هدنة غزة دخلت حيز التنفيذ... كيف يبدو الوضع في جنوب لبنان؟
أمن وقضاء
2023-11-24
هدنة غزة دخلت حيز التنفيذ... كيف يبدو الوضع في جنوب لبنان؟
0
ثقافة
13:49
أرزة لبنان في 48 لوحة فنية
ثقافة
13:49
أرزة لبنان في 48 لوحة فنية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
23:54
بايدن: الإفراج عن المجموعة الأولى من الرهائن في غزة "ليس سوى بداية"
أخبار دولية
23:54
بايدن: الإفراج عن المجموعة الأولى من الرهائن في غزة "ليس سوى بداية"
0
أخبار دولية
17:03
الفرح يسود في القدس والضفة الغربية مع استقبال الاسرى الفلسطينيين (فيديو)
أخبار دولية
17:03
الفرح يسود في القدس والضفة الغربية مع استقبال الاسرى الفلسطينيين (فيديو)
0
أخبار دولية
14:50
اللقاء الاول بين الاسيرة المحررة ملك سلمان ووالدتها (فيديو)
أخبار دولية
14:50
اللقاء الاول بين الاسيرة المحررة ملك سلمان ووالدتها (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
منتخب لبنان لكرة السلة بنسخته الإفتراضية يتأهل الى بطولة العالم!
تقارير نشرة الاخبار
13:57
منتخب لبنان لكرة السلة بنسخته الإفتراضية يتأهل الى بطولة العالم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تعرفوا على عالم E-Sports!
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تعرفوا على عالم E-Sports!
0
ثقافة
13:49
أرزة لبنان في 48 لوحة فنية
ثقافة
13:49
أرزة لبنان في 48 لوحة فنية
0
ثقافة
13:45
إحتفال موسيقي لأوركسترا الكونسرفاتوار: الصمود والعودة
ثقافة
13:45
إحتفال موسيقي لأوركسترا الكونسرفاتوار: الصمود والعودة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ما هو الـBlack Friday... وكيف بدت الصورة في أسواق لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ما هو الـBlack Friday... وكيف بدت الصورة في أسواق لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
رانيا مشت بين دمار منزلها... ومحمد سيبقى بعد انتهاء الهدنة في مارون الراس
تقارير نشرة الاخبار
13:37
رانيا مشت بين دمار منزلها... ومحمد سيبقى بعد انتهاء الهدنة في مارون الراس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:14
ناديا شربل ابنة كارين رزق الله وفادي شربل بإطلالة جريئة جداً.. فستان مكشوف الصدر والبطن!
فنّ
05:14
ناديا شربل ابنة كارين رزق الله وفادي شربل بإطلالة جريئة جداً.. فستان مكشوف الصدر والبطن!
2
فنّ
06:11
فاجعة في الوسط الفني الأردني... وفاة نجم شاب بنوبة قلبية مُفاجئة
فنّ
06:11
فاجعة في الوسط الفني الأردني... وفاة نجم شاب بنوبة قلبية مُفاجئة
3
تقارير نشرة الاخبار
13:29
طرابلس تودع المجموعة اللبنانية التركية التي استشهدت في الجنوب... فما هو الدور الذي كانت تلعبه؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
طرابلس تودع المجموعة اللبنانية التركية التي استشهدت في الجنوب... فما هو الدور الذي كانت تلعبه؟
4
خبر عاجل
09:34
الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر مصرية: الصليب الأحمر يتسلم المحتجزين الإسرائيليين وهم في طريقهم إلى معبر رفح
خبر عاجل
09:34
الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر مصرية: الصليب الأحمر يتسلم المحتجزين الإسرائيليين وهم في طريقهم إلى معبر رفح
5
فنّ
05:56
أجور خياليّة لنجوم مسلسل "الخائن"... كم تقاضى كلّ من سلافة معمار وقيس الشيخ نجيب؟
فنّ
05:56
أجور خياليّة لنجوم مسلسل "الخائن"... كم تقاضى كلّ من سلافة معمار وقيس الشيخ نجيب؟
6
حال الطقس
01:40
منخفض جويّ في اتجاهه نحو لبنان..أمطار وثلوج وتدنٍ في درجات الحرارة
حال الطقس
01:40
منخفض جويّ في اتجاهه نحو لبنان..أمطار وثلوج وتدنٍ في درجات الحرارة
7
خبر عاجل
05:09
الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار في إيلات كانت إنذارا كاذبا ولا يوجد مؤشر على وقوع حادث أمني
خبر عاجل
05:09
الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار في إيلات كانت إنذارا كاذبا ولا يوجد مؤشر على وقوع حادث أمني
8
خبر عاجل
12:39
وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا في الضفة الغربية (الجزيرة)
خبر عاجل
12:39
وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا في الضفة الغربية (الجزيرة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More