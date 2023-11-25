منخفض جويّ في اتجاهه نحو لبنان..أمطار وثلوج وتدنٍ في درجات الحرارة

يسيطر على لبنان طقس مستقر اليوم السبت ويبقى حتى ساعات المساء، يليه منخفض جوي ممطر يتمركز فوق البحر الاسود وبقيم متدنية جدًا ٩٩٦ hpa.

ويبدأ المنخفض بالتأثير على لبنان صباح غد الاحد من خلال رياح قوية حتى قبل ظهر يوم الثلاثاء مع امطار رعدية التي تصبح غزيرة بين ليل الاحد وصباح الاثنين مع تدنٍ كبير بدرجات الحرارة الاثنين، وتتساقط الثلوج على الـ ١٤٠٠ ~ ١٥٠٠ متر بشكل خفيف.





اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



-السبت:

١- الحرارة: بين ١٦ و ٢٤ ساحلا وبين ٦ و ١٩ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على الـ ١٠٠٠ متر

٢- الجوّ: غائم بسحب عالية ومتوسطة

٣- الرياح: شرقية ليلاً تتحول شمالية غربية نهاراً ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و ٧٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية : جيدة

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.



-الاحد: غير مستقر حيث الرياح تصبح قوية خاصة شمالا وجبلاً وتتساقط أمطار تكون خفيفة ومحلية غير شاملة اجمالاً خلال النهار تشتد ليلاً مع تساقط الثلوج على الجبال الشاهقة + ٢٥٠٠ متر والحرارة تنخفض بشكل محدود وتتراوح على الشكل التالي : بين ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ٦ و ١٩ بقاعاً وبين ٩ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح تتحول جنوبية غربية قوية جدا وسرعتها بين ٤٠ و ٩٠كم/س



-الاثنين: غير مستقر مع الرياح قوية خاصة شمالا وجبلاً وتتساقط أمطار تكون غزيرة فجرا وصباحاً وتتحول خفيفة ومحلية ومتقطعة نهاراً فيما تتساقط الثلوج على ١٨٠٠متر قبل الظهر وتتدنى تدريجياً لتطال ١٥٠٠متر مساء لكنها تكون خفيفة والحرارة تنخفض بشكل ملحوظ وتتراوح على الشكل التالي : بين ١٣ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٤ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و ٧٠كم/س