تفاصيل المنخفض الجوي... رياح قوية والحرارة الى انخفاض

يتمركز منخفض جوي عنيف فوق البحر الاسود وبقيم متدنية جدا ٩٧٥ hpa يؤدي الى طقس غير مستقر في مناطق شاسعة محيطة بالبحر الاسود مرورا بتركيا وصولا الى شرق المتوسط. وبدأ المنخفض فجرا بالتأثير على لبنان برياح قوية ويستمر تأثيره لغاية قبل ظهر الثلاثاء. هذا المنخفض يحمل معه امطاراً رعدية تصبح غزيرة بين الليلة وصباح غد الاثنين، مع تدنٍ كبير بدرجات الحرارة الاثنين وتساقط الثلوج يطال الـ ١٤٠٠ ~ ١٥٠٠ متر بشكل خفيف.



في التفاصيل:



الاحد:

١- الحرارة: بين ١٦ و ٢٤ ساحلا وبين ٦ و ١٩ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على ال ١٠٠٠ متر

٢- الجوّ: غائم مع امطار خفيفة محلية نهاراً تصبح رعدية غزيرة ليلاً مع تشكل السيول

٣- الرياح: جنوبية غربية تشتد بعد الظهر خاصة جبلاً وشمالاً وسرعتها بين ٤٠ و ٩٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و ٩٥ ٪

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية: متوسطة تسوء محلياً

٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.



الاثنين: غير مستقر مع الرياح قوية خاصة شمالا وجبلاً وتتساقط أمطار رعدية تكون غزيرة فجرا وصباحاً، تخف حدتها نهارا خاصة بعد الظهر فيما تتساقط الثلوج على ١٨٠٠متر قبل الظهر وتتدنى تدريجياً لتطال ١٤٠٠~١٥٠٠متر مساء لكنها تكون خفيفة والحرارة تنخفض بشكل ملحوظ وتتراوح على الشكل التالي : بين ١٣ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و ١٤ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و ٧٠كم/س.



الثلاثاء : غائم وبارد مع احتمال امطار خفيفة ومحلية باكرا ثم يستقر الطقس تدريجيا لكنه يبقى بارداً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٢ و ١٣ بقاعاً وبين ٤ و ١١ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.