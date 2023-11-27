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متى ينحسر المنخفض الجوي؟
حال الطقس
2023-11-27 | 05:05
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متى ينحسر المنخفض الجوي؟
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يخف تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة ورياح قوية تصل الى 70 كلم/س في المناطق الشمالية، مع تدني مستوى الثلوج على 1800 متر اليوم الاثنين، لينحسر تدريجيا ويستقر الطقس اعتبارا من صباح غد الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.
وحذرت من ارتفاع موج البحر وتطاير اللوحات الاعلانية والواح الطاقة الشمسية بسبب سرعة الرياح، وتشكل السيول وانجراف التربة.
تفاصيل طقس الاثنين:
غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية وتهطل أمطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد.
كما تكون الرياح قوية حيث تصل الى 70 كم/س شمال البلاد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر. تخف حدة الأمطار والثلوج اعتبارا من ساعات المساء مع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار، وتنحسر تدريجيا خلال الليل.
طقس أيام الأسبوع:
-الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبقى متدنية نسبيا بخاصة في الداخل والمرتفعات، يهطل المطر بشكل متفرق أحيانا خلال الفترة الصباحية، ومن المتوقع ان تتكون طبقات من الجليد على الطرق الجبلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 2000 متر.
-الأربعاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية.
-الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي وبسيط في درجات الحرارة.
-الحرارة على الساحل من 15 الى 20 درجة، فوق الجبال من 6 الى 14 درجة، في الداخل من 7 الى 14 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 45 و 70 كم/س.
-الانقشاع: سيء بسبب الضباب الكثيف وغزارة الأمطار.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 90%
-حال البحر: مائج الى هائج، حرارة سطح الماء: 24 درجة .
-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,22
-ساعة غروب الشمس: 16,30
*
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