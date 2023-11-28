الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المنخفض الجوي الى الانكفاء التدريجي..

حال الطقس
2023-11-28 | 00:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المنخفض الجوي الى الانكفاء التدريجي..
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
المنخفض الجوي الى الانكفاء التدريجي..

يبدأ المنخفض الجوي اليوم بالانكفاء التدريجي ليتحول الطقس مساءً الى مستقر، مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارة في الايام المقبلة.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

-الثلاثاء:
١- الحرارة: بين  ١٣ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و ١٤ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر 
٢- الجوّ: متقلب مع احتمال امطار خفيف وتكون محلية غير شاملة 
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٠ hpa
٦- الرؤية: متوسطة تسوء محلياً بسبب الضباب
٧- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

-الاربعاء: مستقر غائم جزئياً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ٢١ ساحلا وبين ٤ و ١٨ بقاعاً وبين ٧ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

-الخميس: غائم اجمالا بسحب عالي ومتوسطة والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٤ و ٢٢ ساحلا وبين ٤ و ١٨ بقاعاً وبين ١٠ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

الجوي

الانكفاء

التدريجي..

متى ينحسر المنخفض الجوي؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
05:05

متى ينحسر المنخفض الجوي؟

LBCI
حال الطقس
2023-11-26

تفاصيل المنخفض الجوي... رياح قوية والحرارة الى انخفاض

LBCI
أخبار لبنان
2023-11-21

المنخفض الجويّ انكفأ...وارتفاع تدريجيّ بدرجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2023-11-20

المنخفض الجوي ينكفئ كلياً ليلاً...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
05:05

متى ينحسر المنخفض الجوي؟

LBCI
حال الطقس
2023-11-26

تفاصيل المنخفض الجوي... رياح قوية والحرارة الى انخفاض

LBCI
حال الطقس
2023-11-25

منخفض جويّ في اتجاهه نحو لبنان..أمطار وثلوج وتدنٍ في درجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2023-11-24

لبنان على موعد مع منخفض جوي... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
03:30

مواقف جريئة لـ جيجي حديد ضد اسرائيل...وحملة شرسة ضدها!

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-24

الجزيرة: الشرطة الإسرائيليّة تقتحم منزل عائلة الأسيرة مرح باكير في بيت حنينا في القدس

LBCI
صحف اليوم
00:05

إهتمام دولي بفصل الهدوء في الجنوب عن غزة... ومجلس وزراء "مالي" غدًا (اللواء)

LBCI
صحة وتغذية
2023-10-05

طولها 3 سنتيمترات... أطباء يعثرون على إبرة موجودة في دماغ امرأة منذ 80 عاماً وهذا ما حصل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

حزب الله يعوّض على أصحاب المنازل المتضررة في الجنوب... ومجلس الجنوب بدأ عملية المسح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

في الرياضة... ايطاليا تعود الى الواجهة في التنس بعد 40 سنة من الانكفاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

أيام معدودة تفصلنا عن قمة الاقطاب للمناخ في الإمارات التي تجمع العالم.. فما هي اهميتها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

هل تفوز السعودية على إيطاليا وكوريا الجنوبية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

التصويت الثلاثاء على إختيار المدينة التي ستستضيف إكسبو 2030

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

علما الشعب وعيناتا تخبران قصص سيدات حافظن على بيوتهن في الحرب والسلم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

جان ايف لو دريان في بيروت للمرة الثالثة ... فماذا يحمل معه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أين أفرجت حماس عن الدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيليين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

هدنة الجبهة تعطي جنود الميدان استراحة محارب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:09

بعد الانفصال... عيد الميلاد يجمع كارين رزق الله وفادي شربل

LBCI
حال الطقس
05:05

متى ينحسر المنخفض الجوي؟

LBCI
فنّ
04:55

فاجعة تهز الوسط الفني المصري.. وفاة طارق عبد العزيز في موقع التصوير

LBCI
علوم وتكنولوجيا
04:36

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم الاثنين...وهذا ما يجب أن تحذروه!

LBCI
رياضة
13:43

انتهاء سحب القرعة لتصفيات الالعاب الاولمبية لكرة السلة حيث حلّ منتخب لبنان في مجموعة تضمه مع اسبانيا وانغولا والتي ستجرى من 2 الى 7 تموز 2024

LBCI
خبر عاجل
17:46

"الجزيرة": السلطات الاسرائيلية تفرج عن الأسيرة الطفلة نفوذ حماد والأسير دجانة عطون

LBCI
خبر عاجل
11:14

الخارجية القطرية: نعلن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة

LBCI
فنّ
05:52

داليدا خليل ورانيا عيسى بالمايوه على اليخت في دبي... "حان وقت الإجازة" (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More