المنخفض الجوي الى الانكفاء التدريجي..

يبدأ المنخفض الجوي اليوم بالانكفاء التدريجي ليتحول الطقس مساءً الى مستقر، مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارة في الايام المقبلة.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



-الثلاثاء:

١- الحرارة: بين ١٣ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و ١٤ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر

٢- الجوّ: متقلب مع احتمال امطار خفيف وتكون محلية غير شاملة

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٠ hpa

٦- الرؤية: متوسطة تسوء محلياً بسبب الضباب

٧- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.



-الاربعاء: مستقر غائم جزئياً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ٢١ ساحلا وبين ٤ و ١٨ بقاعاً وبين ٧ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س



-الخميس: غائم اجمالا بسحب عالي ومتوسطة والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٤ و ٢٢ ساحلا وبين ٤ و ١٨ بقاعاً وبين ١٠ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س