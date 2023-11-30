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استقرار في درجات الحرارة لليوم... ماذا عن الأيام المقبلة؟
حال الطقس
2023-11-30 | 00:09
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استقرار في درجات الحرارة لليوم... ماذا عن الأيام المقبلة؟
يسيطر على لبنان طقس مستقر، اليوم وفي الأيام المقبلة، مع عودة للإرتفاع في درجات الحرارة.
وتنخفض الرطوبة، في طبقات الجو.
وفي تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:
الخميس:
١- الحرارة : ١٤ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٨ بقاعًا وبين ١١ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: غائم بسحب عالية ومتوسطة
٣- الرياح: شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٨٠ ٪
٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٢٠ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.
الجمعة:
مستقر ومشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٤ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٨ بقاعًا وبين ١١ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
السبت:
مستقر ومشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٤ و ٢٤ درجة ساحلًا وبين ٤ و ٢٠ بقاعًا وبين ١٢ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
*
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