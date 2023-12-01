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طقس مستقر حتى الاثنين وهذا ما في التفاصيل
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-11-30 | 23:45
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طقس مستقر حتى الاثنين وهذا ما في التفاصيل
يسيطر طقس مستقر على لبنان، من اليوم ولغاية الإثنين المقبل.
ويلي هذا الاستقرار منخفض جويّ إعتياديّ ممطر، بعد ظهر الثلاثاء، مع عودة الإنخفاض في درجات الحرارة.
وفي تفاصيل طقس اليوم والأيّام المقبلة:
الجمعة:
١- الحرارة : ١٤ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٨ بقاعًا وبين ١١ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: غائم بسحب عالية ومتوسطة
٣- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا : بين ٦٠ و ٨٠ ٪
٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٢٠ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة
السبت:
مستقر ومشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٤ و ٢٤ درجة ساحلًا وبين ٤ و ٢٠ بقاعًا وبين ١٢ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
الأحد:
مستقر ومشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٦ و ٢٧ درجة ساحلًا وبين ٥ و ٢٢ بقاعًا وبين ١٣ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
*
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