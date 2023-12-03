الامطار تعود قريبا... إليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة

يؤثر على لبنان استقرار جوي، يستمر لغاية يوم الثلاثاء، يليه منخفض جوي ضعيف وممطر يبدأ مساء الثلاثاء.



وبالتزامن، تعاود درجات الحرارة انخفاضها.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة: ١٨و ٢٧ ساحلا وبين ٧ و ٢٢ بقاعاً وبين ١١ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠متر

- الجوّ: مشمس

- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٩ hpa

- الرؤية: جيدة

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاثنين : مستقر وغائم جزئيا بسحب عالية والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٨ و ٢٨ ساحلا وبين ٧ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهاراً سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س



الثلاثاء : مستقر نهارا يتحول متقلب ليلاً مع احتمال بعض الامطار المحلية والحرارة تنخفض تتراوح على الشكل التالي : ١٥ و ٢٤ ساحلا وبين ٦ و ٢٢ بقاعاً وبين ١١ و ٢٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وغربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.