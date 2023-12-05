الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان تدريجياً بدءاً من اليوم... اليكم التفاصيل

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-12-05 | 00:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان تدريجياً بدءاً من اليوم... اليكم التفاصيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان تدريجياً بدءاً من اليوم... اليكم التفاصيل

اليكم تفاصيل الطقس في لبنان...

تؤثر على لبنان سلسلة من المنخفضات الجوية تدريجياً بدءاً من اليوم وتستمر لغاية السبت بطقس غير مستقر وممطر أحياناً مع عودة الانخفاض بدرجات الحرارة بشكل كبير بعدما كانت فوق معدلاتها الموسمية في الأيام الماضية.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة: ١٥ و٢٤ درجة ساحلا، بين ٦ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ١١ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر 
٢- الجوّ: غائم وتتساقط الأمطار المحلية بدءا من بعد الظهر تترافق مع برق ورعد وتشتد بين منصف هذا الليل وفجر الغد 
٣- الرياح: شمالية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٨٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية: مغبرة متوسطة وتسوء بسبب الضباب جبلاً
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: الطقس غائم اجمالا وتتساقط أمطار رعدية متفرقة، كما تتساقط الثلوج على الجبال العالية (+ ٢٣٠٠ متر). درجات الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١٤ و٢١ درجة ساحلا، وبين ٥ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الخميس: الطقس غائم اجمالا وتتساقط أمطار رعدية متفرقة، كما تتساقط الثلوج على الجبال العالية (+ ٢٣٠٠ متر). درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٤ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٥ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

حال الطقس

المنخفضات الجوية

لبنان

أمطار رعدية

الطقس غدا يتحول تدريجيا الى ماطر مع انخفاض في الحرارة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:35

باسيل: نرفض بالمطلق إعلان "حماس" في لبنان تأسيس طلائع طوفان الأقصى

LBCI
صحف اليوم
00:08

مسؤول في "حماس" يفسر لـ"نداء الوطن" قرار حركته في لبنان

LBCI
صحف اليوم
23:52

تحذيرات متجدّدة من نوايا اسرائيلية جدّية بتوسيع دائرة الصراع في اتجاه لبنان (الجمهورية)

LBCI
أخبار لبنان
16:44

نديم فرج الله: لبنان من الدول الريادية في المِنطقة في إنتاج التقارير البيئية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
04:33

الطقس غدا يتحول تدريجيا الى ماطر مع انخفاض في الحرارة

LBCI
حال الطقس
2023-12-03

الامطار تعود قريبا... إليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة

LBCI
حال الطقس
2023-12-02

منخفض جوي مساء الثلاثاء

LBCI
حال الطقس
2023-11-30

طقس مستقر حتى الاثنين وهذا ما في التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
03:53

الكرملين: بوتين يزور الإمارات والسعودية الأربعاء والرئيس الإيراني يزور روسيا الخميس للقاء نظيره الروسي

LBCI
منوعات
2023-11-25

بعد أن هرب ابناها من "منزل الرعب" الذي احتجزتهما بداخله... ما اكتشفته الشرطة مرعب: عفن وبراز وحشرات تغطي المكان! (صور)

LBCI
آخر الأخبار
15:23

الزين لعشرين30: لا طاقة خضراء على الأرض فمثلًا السولير بانيل يحتاج كل لوح إلى سبعين كيلو من الانبعاثات ليُصنّع فيجب أن يتغير النمط الصناعيّ في العالم قبل أن يتغيّر النمط الإستهلاكيّ

LBCI
خبر عاجل
2023-11-07

التحكم المروري: قطع طريق عام النبطية - مرجعيون محلة الخردلي من قبل الجيش اللبناني بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:58

مضيق باب المندب يثير قلقاً عالميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

لهذه الاسباب كرة القدم الانكليزية هي الاجمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

الاعتماد على الغاز لانتاج الطاقة في لبنان ضروري للانتقال الى انبعاثات اقل فمن أين نأتي به؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

كيف بدت أسواق بيروت في افتتاح موسم الأعياد السحري؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

لبنان وتوتال يتفاوضان على تلزيم البلوكين ٨ و١٠

LBCI
أخبار لبنان
13:36

في كاتدرائية مار جرجس المارونية في بيروت... أمسية لكورال سيدة الجمهور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

أين سيتخذ قرار تأجيل تسريح قائد الجيش في مجلس الوزراء أو مجلس النواب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

ابن رميش سمير... قصة صمود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

قمة خليجية استثنائية في قطر... لماذا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:37

الجيش الإسرائيلي: قصفنا مخزن أسلحة لحزب الله في لبنان

LBCI
منوعات
05:39

ما كشفه لابنته على فراش الموت صدمها... هل كان مجرما؟

LBCI
فنّ
04:48

أحمد ماضي يفتح النار على اليسا: أندم على الساعة الّتي رأيتها فيها!

LBCI
حال الطقس
00:39

سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان تدريجياً بدءاً من اليوم... اليكم التفاصيل

LBCI
منوعات
05:53

حب حقيقي جمع الشابة العشرينية برجل ستيني...ولهذا السبب تحب مواعدة الرجال الأكبر سناً!

LBCI
منوعات
08:12

أسرار صغيرة قذرة... مضيف طيران يكشف: لهذا السبب لا تشربوا القهوة على متن الطائرة!

LBCI
منوعات
04:42

فقدت حياتها من أجل إنقاذ ابنتها... الأم البطلة رحلت في هجوم مروع لسمكة قرش! (فيديو)

LBCI
منوعات
04:45

طلبت فستانا ذهبيا عبر الانترنت... ما حصلت عليه أثار غضبها: أريد استرداد أموالي! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More