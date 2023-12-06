طقس غير مستقر وانخفاض في درجات الحرارة

يسيطر على لبنان طقس غبر مستقر، لغاية السبت يرافقه أمطار، خصوصًا ساحلًا.



تنخفض درجات الحرارة، وتتساقط الثلوج على الجبال العالية.



يعود الإستقرار التام، الأحد وقد يستمر لأيام عديدة.



وهذا ما في التفاصيل:



الأربعاء:

١- الحرارة: ١٤ و ٢١ درجة ساحلًا وبين ٥ و ١٨ بقاعًا وبين ٩ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر

٢- الجوّ: غائم اجمالا وتتساقط أمطار رعدية تكون غزيرة خاصة صباحًا وعصرًا وثلوج على الجبال العالية + ٢٣٠٠ متر

٣- الرياح: جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و ٨٥ ٪؜

٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية: متوسطة تسوء محلية بسبب الضباب جبلًا

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة



الخميس:

غائم إجمالا وتتساقط أمطار رعدية متفرقة وثلوج على الجبال العالية + ٢٣٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٤ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٥ و ١٨ بقاعًا وبين ٩ و ١٥ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.



الجمعة:

مستقر نهارًا وغائم إجمالًا بسحب عالية من دون توقعات لتساقط الأمطار، خلال النهار لكنها تعاود ليلاً بشكل متفرق مع منخفض ثاني يبدأ بالتاثير على لبنان والحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح على الشكل التالي: ١٤ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٥ و ١٩ بقاعًا وبين ١٠ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.