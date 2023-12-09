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إستقرار يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2023-12-09 | 00:23
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إستقرار يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
إستقرار يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
لبنان تحت تأثير منخفض جوي وطقس ممطر مع إنخفاض الحرارة لغاية المساء قبل عودة الإستقرار التام يومي الأحد والإثنين، فيما منخفض جوي آخر إعتيادي متوقع يوم الثلاثاء المقبل.
وفي التفاصيل:
السبت:
١- الحرارة: بين ١٤ و٢٣ ساحلًا وبين ٥ و١٩ بقاعًا وبين ١٠ و١٦ على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجو: غير مستقر غائم إجمالًا وتتساقط أمطار رعدية تكون غزيرة أحيانًا خاصة ساحلًا والثلوج تتساقط على الجبال ٢٠٠٠ متر
٣- الرياح: جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س خاصة شمالًا
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٧٠ و٩٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية: متوسطة تسوء محليًا بسبب الضباب جبلًا
٧- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة
الأحد: مستقر مشمس إلى غائم جزئيًا والحرارة ترتفع من جديد وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢١ ساحلًا وبين ٤ و١٦ بقاعًا وبين ٧ و١٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الإثنين: مستقر غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة ترتفع قليلًا وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢٢ ساحلًا وبين ٦ و١٧ بقاعًا وبين ٩ و ١٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
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