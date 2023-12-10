منخفض جويّ ومتساقطات في هذا اليوم...

يسيطر طقس مستقر على لبنان، اليوم وغدًا الاثنين.



وتشهد البلاد منخفضًا جوّيًا آخر، ظهر الثلاثاء المقبل ويستمر، الأربعاء، مع اشتداد في تساقط الأمطار.



وفي تفاصيل طقس اليوم والأيّام المقبلة:



الأحد:

١- الحرارة: ١٤ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٥ و ١٩ بقاعًا وبين ١٠ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر

٢- الجوّ: مستقر مشمس إلى غائم جزئيًا

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و ٨٩ ٪؜

٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٩ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.



الإثنين:



مستقر غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة ترتفع قليلًا وتتراوح على الشكل التالي: ١٤ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٧ بقاعًا وبين ٩ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.



الثلاثاء:



غائم جزئيًا يتحول تدريجيًا إلى متقلب مع احتمال تساقط أمطار رعدية محليّة تشتد بين ليل الثلاثاء - الأربعاء والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٦ بقاعًا وبين ٨ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.