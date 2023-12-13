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كيف يبدو طقس اليوم والأيام المقبلة؟
المؤلف
جو القارح
حال الطقس
2023-12-12 | 23:59
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كيف يبدو طقس اليوم والأيام المقبلة؟
تؤثّر كتل هوائية رطبة على لبنان، اليوم وتنكفئ مساءً.
ويعود ليستقر الطقس، لغاية الأحد.
وترتفع درجات الحرارة مجددًا.
في تفاصيل طقس اليوم والأيّام المقبلة:
الأربعاء:
١- الحرارة: ١٣ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٧ بقاعًا وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: جزئيًا مع أمطار محلية خصوصًا، قبل الظهر وثلوج خفيفة على ٢١٠٠متر
٣- الرياح: جنوبية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٩٥ ٪
٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٥ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء محليًا بسبب الضباب
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.
الخميس:
مستقر نسبيًا غائم جزئيًا مع والحرارة تعود للإرتفاع وتتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٨ بقاعًا وبين ٨ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
الجمعة:
مستقر مشمس إلى غائم جزئيًا والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: ١٥ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٤ و ٢٠ بقاعًا وبين ٨ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/سق.
*
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