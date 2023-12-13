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كيف يبدو طقس اليوم والأيام المقبلة؟

جو القارح المؤلف جو القارح
حال الطقس
2023-12-12 | 23:59
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كيف يبدو طقس اليوم والأيام المقبلة؟
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كيف يبدو طقس اليوم والأيام المقبلة؟

تؤثّر كتل هوائية رطبة على لبنان، اليوم وتنكفئ مساءً.

ويعود ليستقر الطقس، لغاية الأحد.

وترتفع درجات الحرارة مجددًا.

في تفاصيل طقس اليوم والأيّام المقبلة:

الأربعاء:
١- الحرارة: ١٣ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٧ بقاعًا وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: جزئيًا مع أمطار محلية خصوصًا، قبل الظهر وثلوج خفيفة على ٢١٠٠متر 
٣- الرياح: جنوبية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٥ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء محليًا بسبب الضباب
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

الخميس:
مستقر نسبيًا غائم جزئيًا مع والحرارة تعود للإرتفاع وتتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٨ بقاعًا وبين ٨ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الجمعة:
مستقر مشمس إلى غائم جزئيًا والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: ١٥ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٤ و ٢٠ بقاعًا وبين ٨ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/سق.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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