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عودة الاستقرار الجوي ولا عواصف قوية

جو القارح المؤلف جو القارح
حال الطقس
2023-12-14 | 01:17
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عودة الاستقرار الجوي ولا عواصف قوية
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عودة الاستقرار الجوي ولا عواصف قوية

يعود الاستقرار الجوي اليوم ولغاية يوم الاحد يترافق مع ارتفاع بدرجات الحرارة مجدداً فيما لا عواصف قوية وثلوج كثيفة متوقعة في المدى القريب. في التفاصيل...

الخميس:
١- الحرارة: ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٢ و ١٨ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: مستقر نسبيا غائم جزئياً 
٣- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً
: بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa
٦- الرؤية : جيدة
٧- حال البحر 
: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

الجمعة : مستقر مشمس الى غائم جزئيا والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : ١٥ و ٢٢ ساحلا وبين ٤ و ٢٠ بقاعاً وبين ٨ و ١٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/كم

السبت : مستقر مشمس الى غائم جزئيا والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : ١٥ و ٢٤ ساحلا وبين ٤ و ٢١ بقاعاً وبين ٨ و ١٨ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/سق
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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