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مرتفع جوي يؤثر على لبنان... متى يتحول الطقس الى متقلب؟

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-12-15 | 23:52
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مرتفع جوي يؤثر على لبنان... متى يتحول الطقس الى متقلب؟
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مرتفع جوي يؤثر على لبنان... متى يتحول الطقس الى متقلب؟

إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...

يؤثر على لبنان مرتفع جوي ويستمر لغاية يوم غد الأحد نهارا ويترافق مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم قبل عودتها للانخفاض غدا وخصوصا الاثنين. 

ويتقلب الطقس مساء يوم غد والاثنين مع احتمال زخات مطر خفيف ومحلي. 

ويذكر ألا عواصف قوية وثلوج كثيفة متوقعة في المدى القريب.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة:  ١٥ و٢٤ درجة ساحلا، بين ٤ و٢١ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجوّ: تتخلل السماء سحب عالية
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٧٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ٢٠٢٤ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: الطقس مستقر ومشمس نهارا ويتحول الى غائم جزئيا مساءً مع احتمال زخات مطر محلي. درجات الحرارة تنخفض قليلاً وتتراوح على الشكل التالي: ١٥ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٤ و٢٠ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الإثنين: الطقس متقلب وغائم جزئيا مع احتمال زخات مطر محلي. درجات الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١٢ و١٩ درجة ساحلا، وبين ٤ و١٦ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة تنشط أحيانا وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س.
 
 
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