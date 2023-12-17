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24
o
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o
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o
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انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-12-17 | 01:56
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انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
الطقس يتقلب قليلاً غدا مع احتمال زخات مطر خفيف ومحلي
يؤثر على لبنان مرتفع جوي ويستمر اليوم ويترافق مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة. يتقلب الطقس قليلاً غدا الاثنين مع احتمال زخات مطر خفيف ومحلي.
ويذكر ألا عواصف قوية وثلوج كثيفة متوقعة في المدى القريب.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة: بين ١٥ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٥ و١٩ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجوّ: مشمس نهاراً
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٨٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٣ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الإثنين:
الطقس متقلب وغائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر المحلي. درجات الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١٢ و١٩ درجة ساحلا، بين ٤ و١٦ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة تنشط أحيانا وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س.
الثلاثاء:
الطقس مستقر ومشمس ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: ١٢ و١٩ درجة ساحلا، بين ٤ و١٦ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
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