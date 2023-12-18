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منخفض جوي قريب ... هل تتساقط الثلوج؟

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-12-18 | 01:14
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منخفض جوي قريب ... هل تتساقط الثلوج؟
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منخفض جوي قريب ... هل تتساقط الثلوج؟

يؤثر على لبنان مرتفع جوي يستمر لغاية يوم الخميس، يترافق مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة. 

ومن المتوقع أن يسيطر بعد ذلك على لبنان منخفض جوي، يترافق مع تساقط أمطار غزيرة برق ورعد وسيول، فيما تتساقط الثلوج على الجبال العالية ( ٢٠٠٠ مترا). 

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة :  ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و ١٦ بقاعاً وبين ٨ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر
- الجوّ : قليل السحب يتحول غائم جزئياً بعد الظهر مع احتمال ضئيل لتساقط رذاذ محلي
- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٠ hpa
- الرؤية: جيدة
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: مستقر مشمس والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و ١٦ بقاعاً وبين ٨ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الاربعاء: مستقر مشمس والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و ١٦ بقاعاً وبين ٨ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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