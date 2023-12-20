أمطار غزيرة وخطر تشكل سيول... اليكم طقس الأيام المقبلة

ما زال لبنان يتأثّر باستقرار جويّ اليوم الاربعاء، ويستمرّ ليوم غد الخميس، ويترافق مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.



ومن المتوقّع ان يؤثر على لبنان منخفض جوي بين منتصف ليل الخميس وفجر الجمعة، ويكون عالي الفعالية من حيث كمية الامطار التي تكون غزيرة جداً احياناً مع برق ورعد وتشكل للسيول، فيما يبقى تساقط الثلوج على الجبال العالية + ١٩٠٠ متر.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



-الاربعاء:

١- الحرارة: ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٤ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على الـ١٠٠٠متر

٢- الجوّ: مشمس

٣- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و ٧٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.





-الخميس: مستقر وغائم بسحب عالية ومتوسطة، فيما يتحول الطقس الى غير مستقر تدريجياً بين متصف الليل وفجر الجمعة والحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ٢١ ساحلا وبين ٤ و ١٦ بقاعاً وبين ٨ و ١٣ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وغربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.



-الجمعة: غير مستقر وغائم وتتساقط امطار رعدية تكون غزيرة جداً خاصة صباحا ومساءً وفي المناطق الساحلية والمحيط وتتساقط حبات البرد والثلوج على ١٩٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٤ بقاعاً وبين ٧ و ١١ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.