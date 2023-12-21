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من منتصف ليل اليوم.. أمطار غزيرة برق ورعد وتشكّل للسيول
حال الطقس
2023-12-21 | 00:20
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من منتصف ليل اليوم.. أمطار غزيرة برق ورعد وتشكّل للسيول
يشهد لبنان استقرارًا جويًا خلال النهار، قبل أن يتأثّر من منتصف الليل بمنخفض جويّ عالي الفعالية من حيث كمية الامطار الغزيرة جداً احياناً، مع برق ورعد وتشكّل سيول، فيما يبقى تساقط الثلوج على الجبال العالية +١٨٠٠ ~ ١٩٠٠ متر وما فوق.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
-الخميس:
١- الحرارة : ١٤ و ٢٢ ساحلا وبين ٦ و ١٩ بقاعاً وبين ١٠ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجوّ : غائم بسحب عالية
٣- الرياح : جنوبية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تشتدّ ليلاً
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٣٠ و ٧٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية : جيدة
٧- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.
-الجمعة:
غير مستقر وغائم وتتساقط امطار رعدية تكون غزيرة جداً خاصة صباحا، عصراً ومساءً وفي المناطق الساحلية والمحيط وتتساقط حبات البرد والثلوج على ١٩٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٤ بقاعاً وبين ٧ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية خاصة شمالا وجبلاً وسرعتها بين ٣٠ و ٧٠كم/س
-السبت:
غير مستقر وغائم وتتساقط امطار رعدية تكون غزيرة جداً خاصة في المناطق الساحلية والمحيط وتتساقط حبات البرد والثلوج على ١٩٠٠متر والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٤ بقاعاً وبين ٧ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية خاصة شمالاً وجبلا وسرعتها بين ٣٠ و ٧٠كم/س
*
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أمطار غزيرة وخطر تشكل سيول... اليكم طقس الأيام المقبلة
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