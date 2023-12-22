أمطار غزيرة وبرق ورعد وتشكّل للسيول... إليكم طقس اليوم

بدأ منخفض جويّ بالتأثير على لبنان يرافقه تساقط للأمطار الغزيرة أحيانًا، مع برق ورعد وتشكّل للسيول.



وتتساقط الثلوج على الجبال العالية على ١٨٠٠ متر وما فوق.



ويستمر هذا المنخفض لغاية الاحد المقبل.



وهذا ما في تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:





الجمعة:

١- الحرارة: ١٢ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٤ بقاعًا وبين ٧ و ١١ على الـ١٠٠٠متر

٢- الجوّ: غير مستقر وغائم وتتساقط أمطار رعدية تكون غزيرة جدًا خصوصًا صباحًا، عصرًا ومساءً وفي المناطق الساحلية والمحيط وتتساقط حبات البرد والثلوج على ١٩٠٠متر

٣- الرياح: جنوبية غربية قوية خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ٤٠ و ٧٠كم/س و ٩٠كم/س جبلًا

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجويّ السطح: ١٠٠٧ hpa

٦- الرؤية: متوسطة تسوء جبلًا بسبب الضباب

٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.



السبت:

غير مستقر وغائم وتتساقط أمطار رعدية تكون غزيرة جدًا خصوصًا، في المناطق الساحلية والمحيط وتخف حدتها، بعد الظهر وتتساقط حبات البرد والثلوج على ١٩٠٠متر والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٤ بقاعًا وبين ٧ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ٣٠ و ٧٠كم/س و ٩٠كم/س جبلًا.



الأحد:

غير مستقر وغائم وتتساقط أمطار متفرقة خصوصًا، قبل الظهر وثلوج على ١٩٠٠متر والحرارة وتتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٤ بقاعًا وبين ٧ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.