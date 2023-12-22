الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
20
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
20
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أمطار غزيرة وبرق ورعد وتشكّل للسيول... إليكم طقس اليوم
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-12-22 | 01:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أمطار غزيرة وبرق ورعد وتشكّل للسيول... إليكم طقس اليوم
بدأ منخفض جويّ بالتأثير على لبنان يرافقه تساقط للأمطار الغزيرة أحيانًا، مع برق ورعد وتشكّل للسيول.
وتتساقط الثلوج على الجبال العالية على ١٨٠٠ متر وما فوق.
ويستمر هذا المنخفض لغاية الاحد المقبل.
وهذا ما في تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:
الجمعة:
١- الحرارة: ١٢ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٤ بقاعًا وبين ٧ و ١١ على الـ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: غير مستقر وغائم وتتساقط أمطار رعدية تكون غزيرة جدًا خصوصًا صباحًا، عصرًا ومساءً وفي المناطق الساحلية والمحيط وتتساقط حبات البرد والثلوج على ١٩٠٠متر
٣- الرياح: جنوبية غربية قوية خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ٤٠ و ٧٠كم/س و ٩٠كم/س جبلًا
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٩٥ ٪
٥- الضغط الجويّ السطح: ١٠٠٧ hpa
٦- الرؤية: متوسطة تسوء جبلًا بسبب الضباب
٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.
السبت:
غير مستقر وغائم وتتساقط أمطار رعدية تكون غزيرة جدًا خصوصًا، في المناطق الساحلية والمحيط وتخف حدتها، بعد الظهر وتتساقط حبات البرد والثلوج على ١٩٠٠متر والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٤ بقاعًا وبين ٧ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ٣٠ و ٧٠كم/س و ٩٠كم/س جبلًا.
الأحد:
غير مستقر وغائم وتتساقط أمطار متفرقة خصوصًا، قبل الظهر وثلوج على ١٩٠٠متر والحرارة وتتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٤ بقاعًا وبين ٧ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حال الطقس
طقس لبنان
بيروت
من منتصف ليل اليوم.. أمطار غزيرة برق ورعد وتشكّل للسيول
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:26
نصار للـLBCI: حوالى 55 إلى 60 في المئة من الطائرات تصل إلى بيروت في اليوم الواحد أي حوالى 8000 فرد في النهار
آخر الأخبار
03:26
نصار للـLBCI: حوالى 55 إلى 60 في المئة من الطائرات تصل إلى بيروت في اليوم الواحد أي حوالى 8000 فرد في النهار
0
آخر الأخبار
03:02
وزير السياحة وليد نصار للـLBCI: الحركة الجويّة عادت الى لبنان على الرغم من حرب غزة وتأثيراتها وشركات الطيران العالمية استأنفت طيرانها الى بيروت
آخر الأخبار
03:02
وزير السياحة وليد نصار للـLBCI: الحركة الجويّة عادت الى لبنان على الرغم من حرب غزة وتأثيراتها وشركات الطيران العالمية استأنفت طيرانها الى بيروت
0
أخبار لبنان
11:39
حمية خلال استقباله الرحلة الأولى للخطوط الجوية الجزائرية: رحلتان أسبوعيا على خط الجزائر - بيروت بدءا من 9 كانون الثاني
أخبار لبنان
11:39
حمية خلال استقباله الرحلة الأولى للخطوط الجوية الجزائرية: رحلتان أسبوعيا على خط الجزائر - بيروت بدءا من 9 كانون الثاني
0
امن وقضاء
08:17
حملة لازالة التعديات على الطريق الممتد من ارض جلول في بيروت وصولا الى الرحاب في الغبيري
امن وقضاء
08:17
حملة لازالة التعديات على الطريق الممتد من ارض جلول في بيروت وصولا الى الرحاب في الغبيري
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-12-21
من منتصف ليل اليوم.. أمطار غزيرة برق ورعد وتشكّل للسيول
حال الطقس
2023-12-21
من منتصف ليل اليوم.. أمطار غزيرة برق ورعد وتشكّل للسيول
0
حال الطقس
2023-12-20
أمطار غزيرة وخطر تشكل سيول... اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
2023-12-20
أمطار غزيرة وخطر تشكل سيول... اليكم طقس الأيام المقبلة
0
حال الطقس
2023-12-18
منخفض جوي قريب بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
حال الطقس
2023-12-18
منخفض جوي قريب بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
0
حال الطقس
2023-12-18
منخفض جوي قريب ... هل تتساقط الثلوج؟
حال الطقس
2023-12-18
منخفض جوي قريب ... هل تتساقط الثلوج؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
12:06
بعد 7 أعوام من المواعدة... ماريا كاري تنفصل عن حبيبها والسبب الإنجاب؟! (صورة)
فنّ
12:06
بعد 7 أعوام من المواعدة... ماريا كاري تنفصل عن حبيبها والسبب الإنجاب؟! (صورة)
0
أخبار لبنان
2023-12-19
وزير الدفاع ردّ على كتاب ميقاتي حول سدّ الشغور في المجلس العسكري
أخبار لبنان
2023-12-19
وزير الدفاع ردّ على كتاب ميقاتي حول سدّ الشغور في المجلس العسكري
0
منوعات
2023-12-20
شابة تكسب 100 ألف جنيه إسترليني من خلال "وظيفة قذرة"...وهذا ما يقوله لها الرجال!
منوعات
2023-12-20
شابة تكسب 100 ألف جنيه إسترليني من خلال "وظيفة قذرة"...وهذا ما يقوله لها الرجال!
0
فنّ
05:32
كارلا حداد تروّج لحلقة The Stage مع رامي عياش: هدية لكلّ المشاهدين
فنّ
05:32
كارلا حداد تروّج لحلقة The Stage مع رامي عياش: هدية لكلّ المشاهدين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:15
ماكرون يعتبر هجمات الحوثيين في البحر الأحمر "تهديدا غير مقبول"
أخبار دولية
15:15
ماكرون يعتبر هجمات الحوثيين في البحر الأحمر "تهديدا غير مقبول"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
الفنون القتالية تفتح للبنان باب العالمية عبر منظمة ACS
تقارير نشرة الاخبار
13:54
الفنون القتالية تفتح للبنان باب العالمية عبر منظمة ACS
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
وزير الدفاع في السرايا... هل عادت المياه الى مجاريها مع رئيس الحكومة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
وزير الدفاع في السرايا... هل عادت المياه الى مجاريها مع رئيس الحكومة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
89 ألف ليرة سعر موحد للدولار
تقارير نشرة الاخبار
13:47
89 ألف ليرة سعر موحد للدولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
المدارس الكاثوليكية الى الإضراب المفتوح... والسبب: قانون عدّله مجلس النواب!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
المدارس الكاثوليكية الى الإضراب المفتوح... والسبب: قانون عدّله مجلس النواب!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سفير مصر لدى لبنان يتحدّث عن دور بلاده في غزة إنسانياً وسياسياً... فماذا قال للـLBCI؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سفير مصر لدى لبنان يتحدّث عن دور بلاده في غزة إنسانياً وسياسياً... فماذا قال للـLBCI؟
0
أخبار دولية
13:31
أبو عبيدة : إستمرار العدوان الاسرائيلي لا يسمح بإطلاق الاسرى
أخبار دولية
13:31
أبو عبيدة : إستمرار العدوان الاسرائيلي لا يسمح بإطلاق الاسرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مآسي غزة تابع: بعد الحرب والحصار... مجاعة وأمراض
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مآسي غزة تابع: بعد الحرب والحصار... مجاعة وأمراض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بالارقام: هكذا يتأثر لبنان من حرب إسرائيل فلسطين
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بالارقام: هكذا يتأثر لبنان من حرب إسرائيل فلسطين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:47
89 ألف ليرة سعر موحد للدولار
تقارير نشرة الاخبار
13:47
89 ألف ليرة سعر موحد للدولار
2
خبر عاجل
06:11
الفصائل الفلسطينية تعلن رفضها لأي محادثات في شأن تبادل المحتجزين الإسرائيليين
خبر عاجل
06:11
الفصائل الفلسطينية تعلن رفضها لأي محادثات في شأن تبادل المحتجزين الإسرائيليين
3
فنّ
06:27
ستيفاني عطالله علقت في دولاب الهواء بمدينة الملاهي... فيديو يوثّق لحظات الخوف
فنّ
06:27
ستيفاني عطالله علقت في دولاب الهواء بمدينة الملاهي... فيديو يوثّق لحظات الخوف
4
فنّ
13:54
غوينيث بالترو تظهر رشاقتها "بالبيكيني" خلال إجازة في المكسيك (صور)
فنّ
13:54
غوينيث بالترو تظهر رشاقتها "بالبيكيني" خلال إجازة في المكسيك (صور)
5
اقتصاد
04:03
وزير المالية يُصدر قرارًا جديدًا..اليكم التفاصيل
اقتصاد
04:03
وزير المالية يُصدر قرارًا جديدًا..اليكم التفاصيل
6
اقتصاد
02:05
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
انخفاض في أسعار المحروقات...
7
منوعات
07:06
سقطت من القمة أثناء عرض حبيبها للزواج منها...هل كانت جريمة قتل مقصودة؟
منوعات
07:06
سقطت من القمة أثناء عرض حبيبها للزواج منها...هل كانت جريمة قتل مقصودة؟
8
تقارير نشرة الاخبار
13:20
إسرائيل تحشد على كافة المستويات وتروج لنيتها فتح جبهة واسعة مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:20
إسرائيل تحشد على كافة المستويات وتروج لنيتها فتح جبهة واسعة مع لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More