هل تتساقط الثلوج في عيد الميلاد؟

يؤثر على لبنان منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة، يترافق مع انخفاض بدرجات الحرارة والأمطار الغزيرة والثلوج المتفرقة والرياح الشديدة.



وتتراجع حدة تأثير هذا المنخفض الجوي ابتداء من ليل السبت - فجر الاحد ويستمر حتى فجرالإثنين حيث ينحسر تدريجا.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خصوصا في المناطق الجنوبية، وتتشكل معها السيول على الطرقات فترة قبل الظهر وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة ما يقارب 40 كلم/س تشتد احيانا في المناطق الشمالية لتلامس سرعتها ال 65 كم/س و يرتفع معها موج البحر (3 أمتار).



كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 2100 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار والثلوج خلال الليل ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الأحد : غائم الى غائم جزئيا ورياح ناشطة خصوصا في المناطق الشمالية وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، تتساقط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع 2100 م وما فوق مع انفراجات واسعة خلال النهار ويستمرظهور الضباب على المرتفعات.



الإثنين : غائم جزئيا اجمالا ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وانخفاضها بشكل طفيف على الساحل، مع احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة صباحا في المناطق الشمالية. يتحول الطقس تدريجيا ابتداء من بعد الظهر حيث تنحسر الامطار مساء مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. الثلاثاء:قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.