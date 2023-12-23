الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العالم في لبنان
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هل تتساقط الثلوج في عيد الميلاد؟
حال الطقس
2023-12-23 | 07:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
هل تتساقط الثلوج في عيد الميلاد؟
يؤثر على لبنان منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة، يترافق مع انخفاض بدرجات الحرارة والأمطار الغزيرة والثلوج المتفرقة والرياح الشديدة.
وتتراجع حدة تأثير هذا المنخفض الجوي ابتداء من ليل السبت - فجر الاحد ويستمر حتى فجرالإثنين حيث ينحسر تدريجا.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خصوصا في المناطق الجنوبية، وتتشكل معها السيول على الطرقات فترة قبل الظهر وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة ما يقارب 40 كلم/س تشتد احيانا في المناطق الشمالية لتلامس سرعتها ال 65 كم/س و يرتفع معها موج البحر (3 أمتار).
كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 2100 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار والثلوج خلال الليل ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الأحد
: غائم الى غائم جزئيا ورياح ناشطة خصوصا في المناطق الشمالية وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، تتساقط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع 2100 م وما فوق مع انفراجات واسعة خلال النهار ويستمرظهور الضباب على المرتفعات.
الإثنين
: غائم جزئيا اجمالا ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وانخفاضها بشكل طفيف على الساحل، مع احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة صباحا في المناطق الشمالية. يتحول الطقس تدريجيا ابتداء من بعد الظهر حيث تنحسر الامطار مساء مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. الثلاثاء:قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.
ولمزيد من التفاصيل:
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 23 درجة، فوق الجبال من 6 الى 16 درجة، في الداخل من 8 الى 16 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 40 كم/س، تشتد احيانا لتصل الى 60 كلم/ساعة اما في المناطق الشمالية من المتوقع ان تصل الى ما يقارب ال 75 كم/س .
- الانقشاع: متوسط إجمالا، يسوء أحيانا بسبب الضباب وغزارة الأمطار.
- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 55 و 85 %.
- حال البحر: هائج اجمالا.
- حرارة سطح الماء: 22°م.
- الضغط الجوي:758 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06,39 ساعة غروب الشمس: 16,34 .
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
ثلوج
درجات الحرارة
طقس لبنان
أمطار
أمطار غزيرة وبرق ورعد وتشكّل للسيول... إليكم طقس اليوم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-11-25
منخفض جويّ في اتجاهه نحو لبنان..أمطار وثلوج وتدنٍ في درجات الحرارة
حال الطقس
2023-11-25
منخفض جويّ في اتجاهه نحو لبنان..أمطار وثلوج وتدنٍ في درجات الحرارة
0
حال الطقس
2023-10-12
طقس الـWeekend: أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة... هل تتساقط الثلوج؟
حال الطقس
2023-10-12
طقس الـWeekend: أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة... هل تتساقط الثلوج؟
0
حال الطقس
2023-12-12
الأمطار والثلوج عائدة... اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
2023-12-12
الأمطار والثلوج عائدة... اليكم طقس الأيام المقبلة
0
حال الطقس
2023-10-15
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
2023-10-15
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس في لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-12-22
أمطار غزيرة وبرق ورعد وتشكّل للسيول... إليكم طقس اليوم
حال الطقس
2023-12-22
أمطار غزيرة وبرق ورعد وتشكّل للسيول... إليكم طقس اليوم
0
حال الطقس
2023-12-21
من منتصف ليل اليوم.. أمطار غزيرة برق ورعد وتشكّل للسيول
حال الطقس
2023-12-21
من منتصف ليل اليوم.. أمطار غزيرة برق ورعد وتشكّل للسيول
0
حال الطقس
2023-12-20
أمطار غزيرة وخطر تشكل سيول... اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
2023-12-20
أمطار غزيرة وخطر تشكل سيول... اليكم طقس الأيام المقبلة
0
حال الطقس
2023-12-18
منخفض جوي قريب بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
حال الطقس
2023-12-18
منخفض جوي قريب بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2023-12-22
حادثتان تؤشران إلى سعي إسرائيل إلى قيام منطقة حظر تجول (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2023-12-22
حادثتان تؤشران إلى سعي إسرائيل إلى قيام منطقة حظر تجول (الشرق الأوسط)
0
أمن وقضاء
07:05
قصفٌ اسرائيلي مستمر على الحدود الجنوبية
أمن وقضاء
07:05
قصفٌ اسرائيلي مستمر على الحدود الجنوبية
0
أخبار لبنان
04:59
خواجه للـLBCI: أتمنى على الكتل النيابية إعادة النظر بمبادرة بري الرئاسية
أخبار لبنان
04:59
خواجه للـLBCI: أتمنى على الكتل النيابية إعادة النظر بمبادرة بري الرئاسية
0
أخبار دولية
01:26
زيلينسكي: أسقطنا 3 طائرات قاذفة روسية من طراز سو-34
أخبار دولية
01:26
زيلينسكي: أسقطنا 3 طائرات قاذفة روسية من طراز سو-34
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
هل تحسّن وضع الطرقات بعد ما شهدته ليلاً وصباحاً؟
تقارير نشرة الاخبار
08:00
هل تحسّن وضع الطرقات بعد ما شهدته ليلاً وصباحاً؟
0
امن وقضاء
07:44
فياض للـLBCI: مصبّ نهر بيروت يقع ضمن حدود الاملاك البحرية اي تحت عناية وزارة الاشغال
امن وقضاء
07:44
فياض للـLBCI: مصبّ نهر بيروت يقع ضمن حدود الاملاك البحرية اي تحت عناية وزارة الاشغال
0
آخر الأخبار
07:19
شركة رامكو ترفع مخلّفات فيضان نهر بيروت على منطقة الكرنتينا - سوق السمك (فيديو)
آخر الأخبار
07:19
شركة رامكو ترفع مخلّفات فيضان نهر بيروت على منطقة الكرنتينا - سوق السمك (فيديو)
0
أمن وقضاء
07:05
قصفٌ اسرائيلي مستمر على الحدود الجنوبية
أمن وقضاء
07:05
قصفٌ اسرائيلي مستمر على الحدود الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
06:41
كمية الأمطار الغزيرة التي شهدها لبنان...ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
06:41
كمية الأمطار الغزيرة التي شهدها لبنان...ماذا في التفاصيل؟
0
امن وقضاء
03:43
كيف هو المشهد الآن من محيط نهر بيروت؟ (فيديو)
امن وقضاء
03:43
كيف هو المشهد الآن من محيط نهر بيروت؟ (فيديو)
0
أخبار لبنان
03:27
الراعي: التوافق حول شخص الرئيس يتمّ أثناء دورات إنتخاب متتالية
أخبار لبنان
03:27
الراعي: التوافق حول شخص الرئيس يتمّ أثناء دورات إنتخاب متتالية
0
أمن وقضاء
03:21
حمية للـ LBCI: موضوع الانهر لدى وزارة الطاقة... ولمدّة 48 ساعة المطار عمل على المولدات وحلّ الزحمة بحاجة للتعاون
أمن وقضاء
03:21
حمية للـ LBCI: موضوع الانهر لدى وزارة الطاقة... ولمدّة 48 ساعة المطار عمل على المولدات وحلّ الزحمة بحاجة للتعاون
0
أمن وقضاء
03:12
لحظة الغارة على طريق الخردلي - دير ميماس (فيديو)
أمن وقضاء
03:12
لحظة الغارة على طريق الخردلي - دير ميماس (فيديو)
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:31
كارثة بسبب العاصفة...وفاة ٤ أطفال نتيجة انهيار سقف غرفة في حميص-مزيارة
أمن وقضاء
02:31
كارثة بسبب العاصفة...وفاة ٤ أطفال نتيجة انهيار سقف غرفة في حميص-مزيارة
2
آخر الأخبار
00:16
التحكم المروري: قطع كل الطرقات المؤدية الى محلة سوق السمك الكرنتينا وتحويل السير الى الاوتوستراد الرئيسي بسبب تجمع الوحول والمياه
آخر الأخبار
00:16
التحكم المروري: قطع كل الطرقات المؤدية الى محلة سوق السمك الكرنتينا وتحويل السير الى الاوتوستراد الرئيسي بسبب تجمع الوحول والمياه
3
تقارير نشرة الاخبار
18:00
نعمة الأمطار تحولت نقمة على المواطنين... كيف هو المشهد عند مدخل بيروت الشمالي؟
تقارير نشرة الاخبار
18:00
نعمة الأمطار تحولت نقمة على المواطنين... كيف هو المشهد عند مدخل بيروت الشمالي؟
4
خبر عاجل
02:21
غارة اسرائيلية على نهر الخردلي جنوب الليطاني قريبة من مركز اليونيفيل والجيش أعاد السيارات عند حاجز الخردلي
خبر عاجل
02:21
غارة اسرائيلية على نهر الخردلي جنوب الليطاني قريبة من مركز اليونيفيل والجيش أعاد السيارات عند حاجز الخردلي
5
خبر عاجل
03:55
التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد جل الديب وصولا الى الضبية المسلك الشرقي وحركة المرور خانقة في المحلة وتم التواصل مع المعنيين للمعالجة
خبر عاجل
03:55
التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد جل الديب وصولا الى الضبية المسلك الشرقي وحركة المرور خانقة في المحلة وتم التواصل مع المعنيين للمعالجة
6
فنّ
04:54
عبير نعمة تبكي على المسرح مُعلنةً طلاقها رسمياً: "صعبة شيلك من قلبي" (فيديو)
فنّ
04:54
عبير نعمة تبكي على المسرح مُعلنةً طلاقها رسمياً: "صعبة شيلك من قلبي" (فيديو)
7
آخر الأخبار
16:21
بعد الأمطار الغزيرة... طرقات عائمة بالمياه ومواطنون عالقون في سياراتهم (فيديوهات)
آخر الأخبار
16:21
بعد الأمطار الغزيرة... طرقات عائمة بالمياه ومواطنون عالقون في سياراتهم (فيديوهات)
8
اخبار البرامج
17:28
"أنت من أهم أتباع السيد المسيح"...من وجّه هذه الرسالة للفنان رامي عياش؟
اخبار البرامج
17:28
"أنت من أهم أتباع السيد المسيح"...من وجّه هذه الرسالة للفنان رامي عياش؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More