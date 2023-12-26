لا منخفضات جوية قبل رأس السنة... هذه تفاصيل الطقس

لا منخفضات جوية قبل رأس السنة... هذه تفاصيل الطقس

يرافقنا إستقرار في الأحوال طيلة الأسبوع الحالي مع إرتفاع محدود بدرجات الحرارة، فيما لا منخفضات جوية مثلجة قبل رأس السنة.

وفي التفاصيل:



الثلاثاء:

١- الحرارة: بين ١٤ و٢١ ساحلًا وبين ٥ و١٨ بقاعًا وبين ٨ و١٥ على الـ١٠٠٠ متر

٢- الجو: مشمس إجمالًا

٣- الرياح: شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و٨٠% ؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٢ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة



الأربعاء: مستقر ومشمس إلى غائم جزئيًا والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢١ ساحلًا وبين ٤ و١٧ بقاعًا وبين ٧ و١٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س



الخميس: مستقر ومشمس إلى غائم جزئيًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢١ ساحلًا وبين ٤ و١٧ بقاعًا وبين ٧ و١٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س