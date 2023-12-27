استقرار جويّ مع احتمال تساقط رذاذ او مطر خفيف

استقرار في الاحوال الجوية يرافقنا طيلة الاسبوع الحالي مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، يخرق هذا الاستقرار احتمال تساقط رذاذ او مطر خفيف محليّ جدا بين بعد ظهر اليوم وغداً الخميس، فيما لا منخفضات جوية مثلجة في المدى القريب.



تفاصيل طقس الايام المقبلة:



الاربعاء:

١- الحرارة: ١٤ و ٢١ ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على ال ١٠٠٠متر

٢- الجوّ: مشمس يتحول غائم بعد الظهر

٣- الريان: شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٩ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.



الخميس: مستقر ومشمس الى غائم جزئياً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٣ و ٢١ ساحلا وبين ٥ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س



الجمعة: مستقر وقليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : ١٣ و ٢١ ساحلا وبين ٥ و ١٨ بقاعاً وبين ٨ و ١٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س