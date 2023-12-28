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إحتمال تساقط مطر خفيف... هذه تفاصيل الطقس
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-12-28 | 00:00
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إحتمال تساقط مطر خفيف... هذه تفاصيل الطقس
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إحتمال تساقط مطر خفيف... هذه تفاصيل الطقس
إحتمال تساقط مطر خفيف... هذه تفاصيل الطقس
يرافقنا إستقرار في الأحوال الجوية طيلة الأسبوع الحالي، ويخرق هذا الإستقرار إحتمال تساقط رذاذ أو مطر خفيف محلي جدًا بعد ظهر اليوم الخميس، فيما لا منخفضات جوية مثلجة في المدى القريب.
وفي التفاصيل:
الأربعاء:
١- الحرارة: بين ١٤ و٢٢ ساحلًا وبين ٦ و١٨ بقاعًا وبين ٩ و١٧ على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجوّ: غائم جزئيًا
٣- الرياح: شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و٨٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة
الجمعة: مستقر وغائم جزئيًا والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢١ ساحلًا وبين ٥ و١٨ بقاعًا وبين ٨ و١٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
السبت: مستقر وغائم جزئيًا والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢١ ساحلًا وبين ٥ و١٨ بقاعًا وبين ٨ و١٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
*
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