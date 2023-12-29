الاستقرار في الأحوال الجوية مستمر...

يستمر الاستقرار في الاحوال الجوية في الايام المقبلة تزامنا مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، فيما لا منخفضات جوية مثلجة في المدى القريب.



تفاصيل طقس الجمعة:



١- الحرارة: ١٤ و٢١ ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على الـ١٠٠٠متر

٢- الجوّ: مشمس الى غائم جزئياً

٣- الرياح: شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٢ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.