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الاستقرار في الأحوال الجوية مستمر...

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-12-29 | 01:45
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الاستقرار في الأحوال الجوية مستمر...
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الاستقرار في الأحوال الجوية مستمر...

يستمر الاستقرار في الاحوال الجوية في الايام المقبلة تزامنا مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، فيما لا منخفضات جوية مثلجة في المدى القريب. 

تفاصيل طقس الجمعة: 
 
١- الحرارة: ١٤ و٢١ ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على الـ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: مشمس الى غائم جزئياً
٣- الرياح: شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س 
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
 
طقس نهاية الأسبوع:

-السبت: مستقر مشمس الى غائم جزئياً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٣ و ٢١ ساحلا وبين ٥ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٦ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.

-الاحد: غائم جزئياً الى غائم والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ٢١ ساحلا وبين ٥ و١٨ بقاعاً وبين ٩ و١٦ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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