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الاستقرار في الأحوال الجوية مستمر...
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-12-29 | 01:45
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الاستقرار في الأحوال الجوية مستمر...
يستمر الاستقرار في الاحوال الجوية في الايام المقبلة تزامنا مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، فيما لا منخفضات جوية مثلجة في المدى القريب.
تفاصيل طقس الجمعة:
١- الحرارة: ١٤ و٢١ ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على الـ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: مشمس الى غائم جزئياً
٣- الرياح: شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٨٠ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
طقس نهاية الأسبوع:
-السبت: مستقر مشمس الى غائم جزئياً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٣ و ٢١ ساحلا وبين ٥ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٦ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.
-الاحد: غائم جزئياً الى غائم والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ٢١ ساحلا وبين ٥ و١٨ بقاعاً وبين ٩ و١٦ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.
*
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