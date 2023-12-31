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طقس رأس السنة: استقرار جويّ...

حال الطقس
2023-12-31 | 01:09
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طقس رأس السنة: استقرار جويّ...
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طقس رأس السنة: استقرار جويّ...

يسيطر على لبنان استقرار في الاحوال الجوية اليوم وغداً، مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، ولا منخفضات جوية مثلجة في المدى القريب انما تقلبات جوية ضعيفة منتصف الاسبوع، وقد يطرأ تبدل كبير بالطقس بدءاً من العاشر من الشهر المقبل.


اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

-الاحد: 
١- الحرارة: ١٤ و ٢١ ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: غائم جزئياً الى غائم
٣- الرياح: شمالية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س 
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٩٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٠ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

-الاثنين: مستقر مشمس الى غائم جزئياً والحرارة تنخفض تتراوح على الشكل التالي : ١٣ و ١٩ ساحلا وبين ٥ و ١٧ بقاعاً وبين ٩ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

-الثلاثاء: متقلب  غائم جزئياً مع احتمال تساقط رذاذ محلي والحرارة تنخفض تتراوح على الشكل التالي : ١٣ و ١٨ ساحلا وبين ٥ و ١٧ بقاعاً وبين ٩ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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استقرار

جويّ...

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