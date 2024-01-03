طقس متقلب حتى الجمعة

يؤثر طقس متقلب على لبنان اليوم حيث يتراوح بين الصحو واحتمال تساقط أمطار محليّة خفيفة وثلوج خفيفة على الجبال العالية، فوقالـ ٢٢٠٠متر.ويستمر هذا التقلّب، لغاية الجمعة المقبل، ليعود الاستقرار التام، السبت.أمّا في تفاصيل طقس اليوم والأيّام المقبلة:الأربعاء:١- الحرارة: ١٣ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٥ و ١٧ بقاعًا وبين ٩ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر٢- الجوّ: غائم جزئيًا بسحب عالية٣- الرياح: جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٩٥ ٪؜٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٩ hpa٦- الرؤية: جيدة٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجةالخميس:متقلب غائم إجمالًا مع احتمال تساقط مطر خفيف و محليّ والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٥ و ١٧ بقاعًا وبين ٩ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.الجمعة:متقلب غائم اجمالًا مع احتمال تساقط مطر خفيف و محليّ والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٥ و ١٧ بقاعًا وبين ٩ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.