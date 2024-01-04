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إليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-01-03 | 23:50
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إليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة
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إليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة

يسيطر على لبنان طقس متقلب، اليوم ويتراوح بين الصحو واحتمال تساقط أمطار خفيفة وتساقط ثلوج خفيفة على الجبال العالية، فوق ٢٢٠٠متر.

ويستمر لغاية الجمعة، ليعود الاستقرار بدءً من السبت.

وفي تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الخميس:   
١- الحرارة: ١٣ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٥ و ١٧ بقاعًا وبين ٩ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: غائم جزئيًا بسحب عالية
٣- الرياح: جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س 
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ٢٠٢٠ hpa
٦- الرؤية: متوسطة تسوء جبلًا
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

الجمعة:
متقلب غائم اجمالًا مع احتمال تساقط مطر خفيف و محليّ والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٥ و ١٧ بقاعًا وبين ٩ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

السبت:
مستقر لكن يبقى الجوّ غائم اجمالًا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٤ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٥ و ١٨ بقاعًا وبين ١٠ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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