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o
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استقرار جويّ وارتفاع بدرجات الحرارة...
حال الطقس
2024-01-06 | 01:21
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استقرار جويّ وارتفاع بدرجات الحرارة...
يؤدّي ارتفاع قيم الضغط الجويّ الى انكفاء الكتل الرطبة وانخفاض الرطوبة في طبقات الجوّ، وبالتالي عودة الاستقرار بدءاً من اليوم ولغاية مساء الثلاثاء، مع ارتفاع الحرارة.
وستؤثّر على لبنان سلسلة من المنخفضات الجويّة الرطبة والباردة، حيث ستنخفض الحرارة، وسيكون مستوى تساقط الثلوج على ١٦٠٠ متر منذ يوم الاربعاء ١٠ ك٢.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
السبت:
١- الحرارة: ١٣ و ٢٠ ساحلا وبين ٥ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: غائم جزئياً
٣- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و ٨٠ ٪
٥- الضغط الجوي السطح : ٢٠٢٢ hpa
٦- الرؤية: جيدة اجمالاً
٧- حال البحار: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.
الاحد:
مستقر والجوّ مشمس الى غائم جزئيا والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : ١٤ و ٢٣ ساحلا وبين ٤ و ١٨ بقاعاً وبين ١٠ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
الاثنين:
مستقر والجوّ مشمس الى غائم جزئيا والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٤ و ٢٣ ساحلا وبين ٤ و ١٨ بقاعاً وبين ١٠ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
*
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