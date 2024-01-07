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o
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o
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متى يتحول الطقس الى متقلب؟
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-01-07 | 02:28
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متى يتحول الطقس الى متقلب؟
إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...
يؤدي انخفاض الرطوبة في طبقات الجو الى استقرار جوي يستمر لغاية مساء الثلاثاء مع ارتفاع بدرجات الحرارة، يليه سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة التي ستبدأ بالتأثير على لبنان ولأيام عدة خصوصا من ناحية انخفاض درجات الحرارة ومستوى تساقط الثلوج الى ١٦٠٠ متر مع بداية هذه المنخفضات (الأربعاء ١٠ ك٢).
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة: بين ١٣ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٥ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجوّ: مشمس ويتخلل الجو سحب عالية
٣- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٨٠ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ٢٠٢٢ hpa
٦- الرؤية: جيدة اجمالاً
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الاثنين:
الطقس مستقر والجوّ مشمس ويتخلل الجو سحب عالية. درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٤ و٢٣ درجة ساحلا، وبين ٤ و١٨ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الثلاثاء:
الطقس مستقر نهارا ويتحول الى متقلب مساء مع احتمال تساقط أمطار محلية وثلوج على الـ ١٩٠٠ متر. درجات الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١٣ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٤ و١٦ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً تتحول جنوبية غربية نهاراً وتنشط ليلاً وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س.
*
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أمطار
استقرار جويّ وارتفاع بدرجات الحرارة...
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