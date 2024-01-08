لبنان يشهد منخفضًا جويًا قريبًا

يهيمن طقس مستقر، اليوم ولغاية مساء الثلاثاء.



وتبقى الحرارة، فوق معدلاتها، لتلي ذلك سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة، التي ستبدأ بالتأثير على لبنان لأيّام عديدة



وتنخفض الحرارة ومعها مستوى تساقط الثلوج إلى ١٦٠٠ متر.



وفي تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:



الإثنين:

١- الحرارة: ١٣ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٥ و ١٩ بقاعًا وبين ٩ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر

٢- الجوّ: مشمس ويتخلل الجو سحب عالية

٣- الرياح: شرقية ليلًا وجنوبية غربية نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و ٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٨ hpa

٦- الرؤية: جيدة اجمالًا

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.



الثلاثاء:

مستقر نهارًا يتحول متقلب مساء مع احتمال أمطار رعدية محلية وثلوج على ١٩٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٦ بقاعًا وبين ١٠ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح تتحول جنوبية غربية نهارًا تنشط ليلًا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س.



الأربعاء:

غير مستقر مع تساقط أمطار متفرقة نهارًا تصبح غزيرة رعدية مع خطر تشكل السيول بعد الظهر وثلوج على ١٦٠٠متر تكون كثيفة على ١٩٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٣ بقاعًا وبين ٦ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية نهارًا تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.