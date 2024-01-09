سلسلة منخفضات جويّة تصل الى لبنان مساءً..استعدوا: أمطار وثلوج وصقيع

يستمر اليوم الطقس باستقراره وكتله الجافة، قبل وصول سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة التي ستبدأ بالتأثير على لبنان مساءً وتستمر لايام عدّة، مع انخفاض بدرجات الحرارة، ومستوى تساقط الثلوج الى ١٦٠٠ متر وقد يتدنى الى اكثر مطلع الاسبوع المقبل مع وصول منخفض جوي ثانٍ أشد برودة.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



-الثلاثاء:

١- الحرارة: تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : ١٣ و ٢٠ ساحلا وبين ٤ و ١٦ بقاعاً وبين ١٠ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر

٢- الجوّ: مستقر قليل السحب نهارا ويتحول متقلب مساء مع احتمال امطار رعدية محلية وثلوج على ١٩٠٠متر

٣- الرياح: شرقية ليلاً وجنوبية غربية نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س قوية ليلاً ٦٠كم/س خاصة شمالاً

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa

٦- الرؤية: جيدة اجمالاً

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.



-الاربعاء: غير مستقر مع تساقط امطار محلية نهارا والثلوج تلامس ١٨٠٠متر وتصبح غزيرة مع برق ورعد خطر تشكل السيول بعد الظهر والمساء وثلوج على ١٦٠٠متر تكون كثيفة على ١٩٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهاراً قوية احيانا خاص شمالاً وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س



-الخميس: غير مستقر مع تساقط امطار رعدية غزيرة خاصة قبل الظهر مع خطر تشكل السيول وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠متر تكون كثيفة على ١٩٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهاراً قوية احيانا خاصة شمالاً وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س